Проблема заключалась в азооспермии – состоянии, при котором в сперме мужчины отсутствуют сперматозоиды или их чрезвычайно мало, пишет CNN, передает 24 Канал.

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Технология STAR

Традиционные методы выявления результата не давали. Но новейшая система STAR, использующая ИИ, смогла найти три скрытые сперматозоиды и именно они стали шансом на долгожданное отцовство.

По словам директора Центра доктора Зева Уильямса, для анализа спермы система создает более 8 миллионов изображений, идентифицирует даже единичные клетки и изолирует их для использования в процедуре ЭКО. Именно благодаря этой точности технология стала прорывом в лечении тяжелых форм мужского бесплодия.

Первый в мире случай

Женщина, которой впервые удалось забеременеть, стала первой в мире пациенткой, которая забеременела именно благодаря STAR. Ее история – это не только история надежды, но и пример того, как искусственный интеллект открывает новые возможности там, где раньше шансов не было.