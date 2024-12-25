Маркування "здоровий" тепер стане добровільним і застосовуватиметься виробниками лише за умови відповідності їхньої продукції оновленим критеріям, інформує 24 Канал з посиланням на Національну стратегію Білого дому з питань харчування та здоров'я.

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Чому це важливо

Оновлення правил є частиною ширшої стратегії FDA зі зміцнення здоров’я населення, зменшення кількості хронічних захворювань, пов’язаних із неправильним харчуванням, і забезпечення рівності в доступі до здорового раціону.

Зрозуміле маркування покликане не лише полегшити вибір для споживачів, але й стимулювати виробників адаптувати склад своєї продукції, зменшуючи вміст солі, насичених жирів та доданого цукру.

Що включають нові критерії

Оновлені вимоги базуються на сучасних наукових знаннях про харчування. Продукти, які отримують маркування "здоровий", повинен:

містити рекомендовані групи продуктів (фрукти, овочі, цільнозернові чи знежирені молочні);

відповідати обмеженням щодо насичених жирів, натрію та цукру.

Наприклад, для пластівців тепер потрібно враховувати кількість цільного зерна, а також ліміти щодо шкідливих речовин. Водночас продукти, які раніше не відповідали критеріям, такі як горіхи, жирна риба, олії та вода, тепер можуть отримати маркування "здоровий",

– ідеться у звіті.

Хронічні захворювання і роль харчування

Хронічні захворювання, пов'язані з неправильним харчуванням, залишаються однією з головних причин смертності у світі. Формування раціону з достатньою кількістю фруктів, овочів, цільнозернових і нежирних молочних продуктів допомагає знизити ризики серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу, ожиріння та деяких видів раку.

Важливо! Виробники мають 3 роки на адаптацію до нових правил, хоча вони можуть почати використовувати маркування раніше. Крім того, FDA працює над створенням стандартизованого символу для позначення "здорових" продуктів, який допоможе споживачам швидко орієнтуватися на полицях магазинів.