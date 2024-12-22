Сучасний спосіб життя – споживання фаст-фуду, підвищений рівень стресу та вплив токсинів навколишнього середовища – створює значне навантаження на цей життєво важливий орган. 24 Канал публікує перелік напоїв, які будуть корисними для вашої печінки від гастроентеролога Судіп Кханна.

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Печінка не потребує детокс-програм

При цьому лікарка застерегла від зростаючої тенденції "детокс-напоїв", наголосивши на відсутності наукових доказів їхньої ефективності. Експертка зазначила, що здорова печінка за своєю природою пристосована для нейтралізації та виведення токсинів з організму без потреби в таких напоях.

Тим не менш, доктор Ханна зазначила, що напої з натуральних інгредієнтів можуть слугувати корисним доповненням до збалансованого способу життя.

Напої, які будуть корисними для здоров'я печінки

Лимонно-імбирна вода

Лимони, відомі своїм високим вмістом вітаміну С та антиоксидантів, відіграють життєво важливу роль у сприянні детоксикації печінки, стимулюючи вироблення ферментів. Тим часом імбир має протизапальні властивості, покращує травлення та сприяє переробці жирів.

Буряковий сік

Буряк, є справжнім суперфудом для печінки, адже містить бетаїн, клітковину та нітрати, які підтримують вироблення жовчі та допомагають очищенню організму від токсинів. Сік із буряка також сприяє зменшенню запалення та сприяє регенерації клітин печінки.

Чай з куркумою

Переваги куркуміну, активного інгредієнта, що міститься в куркумі, очевидці. Зокрема, він відіграє важливу роль у посиленні вироблення жовчі, захисті клітин печінки від пошкодження та зменшенні запалення. Ці властивості є особливо важливими для належного функціонування печінки.

Зелений чай

Зелений чай містить катехіни – потужні антиоксиданти, що зменшують жирові відкладення в печінці та захищають її від захворювань. Регулярне вживання такого чаю допомагає печінці справлятися з токсинами.

Огірково-м'ятна вода

Цей напій не лише допоможе підтримувати водний баланс, а й м'яко сприятиме очищенню організму. Огірки насичують організм вологою і вітамінами, а м'ята заспокоює травну систему, підтримуючи здоров'я печінки.

Втім, все ж основний акцент турбуючись про здоров'я печінки слід зробити на здоровому харчуванні. Цілісні продукти, такі як листова зелень, часник і горіхи, допоможуть у цьому найкраще. Натомість виключити з раціону варто оброблені продукти, обмежити вживання алкоголю та цукру.