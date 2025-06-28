У масштабному 12-річному дослідженні у Великій Британії науковці спостерігали за понад 8 тисяч людей. Виявилося: у тих, хто повільніше реагував на візуальні сигнали (наприклад, їм потрібно було більше часу, щоб помітити фігуру серед рухомих об’єктів), згодом частіше розвивалася деменція, пише 24 Канал з посиланням на Science Alert.

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У 537 учасників, у яких пізніше діагностували це захворювання, перші зорові порушення виникли за кілька років до появи проблем із пам’яттю.

Чому зір пов’язаний із роботою мозку

При хворобі Альцгеймера амілоїдні бляшки спершу уражають саме зорові зони мозку, а вже потім – ділянки, відповідальні за пам’ять.

Які зорові симптоми можуть бути тривожним сигналом

Зниження контрастної чутливості – важче розрізняти контури предметів.

Порушення сприйняття кольорів – особливо складно відрізняти синьо-зелені відтінки.

Проблеми з рухами очей – виникають труднощі з фокусуванням погляду та ігноруванням зайвих об’єктів у полі зору.

Цікавий факт: здорова людина під час знайомства інтуїтивно "сканує" обличчя співрозмовника, переводячи погляд від очей до носа й рота – це допомагає запам’ятати нову людину. У людей із деменцією цей процес стає хаотичним, через що обличчя швидко забуваються. Деякі неврологи помічають таку особливість вже на першій зустрічі з пацієнтом.

Є й добрі новини: дослідники помітили, що регулярне читання та перегляд телевізора (коли очі постійно рухаються) сприяють підтримці активності мозку й, можливо, зменшують ризик деменції. Зокрема, швидкі рухи очей (приблизно двічі на секунду) покращують здатність згадувати особисті події – особливо у правшів. А високий рівень освіти формує своєрідний "резерв мозку", який також захищає від когнітивного спаду.

Фахівці сподіваються, що у майбутньому з’являться прості тести на основі аналізу зорових реакцій – це допоможе діагностувати деменцію на найбільш ранніх етапах. А поки лікарі радять тренувати зорову увагу за допомогою читання, розгадування головоломок та інших занять, що потребують активних рухів очей.