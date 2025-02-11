Орган було трансплантовано 66-річному пацієнту, який страждав на ниркову недостатність. Ця операція, проведена наприкінці січня, стала продовженням аналогічної процедури, виконаної раніше в Алабамі іншій пацієнтці. Цей успіх є значним етапом у розв'язанні проблеми браку донорських органів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Massachusetts General Hospital.

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Початок клінічних досліджень

Остання пересадка була виконана в межах перших клінічних досліджень, схвалених FDA (Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США). Основним завданням цих випробувань є вивчення того, наскільки ефективно генетично модифіковані органи можуть функціонувати в людському організмі у довготривалій перспективі.

Пацієнт, Тім Ендрюс, житель Нью-Гемпшира, протягом понад двох років проходив процедури діалізу. Вони давалися йому дуже важко, і незабаром після їх початку він переніс серцевий напад. У серпні минулого року він почав обговорювати можливість трансплантації з лікарями.

Його стан був настільки важким, що він був обмежений у пересуванні та змушений користуватися інвалідним візком. Проте вже через тиждень після пересадки свинячої нирки Ендрюсу стало значно краще, і його виписали з лікарні.

Прорив в трансплантології

Якщо вдасться довести безпеку та довготривалу ефективність трансплантації органів від свиней, медична система неминуче зіткнеться з питаннями про вартість таких операцій та їх покриття страховкою. Більшість людей із нирковою недостатністю не мають можливості працювати, і поки що залишається незрозумілим, чи зможе страхова система повністю компенсувати такі процедури.

Кілька біотехнологічних компаній США займаються генетичною модифікацією свиней з метою створення органів для трансплантації. Нирка, пересаджена Ендрюсу, була надана компанією eGenesis. Перед використанням орган пройшов 69 генетичних модифікацій, з яких 59 були спрямовані на зниження ймовірності вірусних інфекцій.

Ми продовжуємо вдосконалювати методи, щоб генетично модифіковані органи свиней могли стати життєздатним рішенням для довготривалого використання. Хоча попереду ще значний шлях, нова трансплантація – це важливий крок у правильному напрямку,

– заявив доктор Тацуо Кавай, головний хірург трансплантаційної команди в Массачусетській лікарні.

Попри успішне відновлення Ендрюса та пацієнтки з Алабами, Товани Луні, двоє інших пацієнтів, які перенесли аналогічну трансплантацію минулого року, померли незабаром після операції.