На сьогодні шість людей у США та Китаї отримали органи, такі як нирки, серце, печінка або тимус, від свиней з модифікованим геном, про це повідомляє журнал Nature, передає 24 Канал.

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Однак ці операції проводилися виключно для порятунку пацієнтів, які перебували у критично важкому стані, коли інших медичних рішень просто не існувало. Більшість пацієнтів, які перенесли такі трансплантації, на жаль, прожили лише кілька місяців. Причинами такого результату ставали як ускладнення після складних хірургічних втручань, так і загальний стан здоров'я.

Ті люди, які перенесли ксенотрансплантацію, зробили неоціненний внесок у розвиток цієї галузі медицини,

– зазначив Джей Фішман, заступник директора Центру трансплантації Массачусетської лікарні загального профілю.

Проте він додав, що формальні клінічні дослідження, завдяки своїй стандартизації, дозволять отримати точніші дані про безпеку та ефективність, що вкрай важливо для подальшого розвитку цієї методики.

Нові клінічні випробування

У дослідженні візьмуть участь шість пацієнтів віком від 55 до 70 років, які страждають термінальною стадією ниркової недостатності. Ці люди або не можуть пройти трансплантацію донорської нирки за медичними показаннями, або мають занадто мало шансів дочекатися цього органа.

Після операції стан пацієнтів буде ретельно відстежуватися протягом приблизно шести місяців, щоб виявити можливі побічні ефекти, інфекції або ознаки пошкодження пересадженої нирки. Далі за ними будуть спостерігати до кінця їхнього життя.

Оцінка процедури проводитиметься на основі виживаності пацієнтів, їх якості життя та здатності пересадженої нирки виконувати фільтрацію крові.

FDA ввело строгий регламент, що передбачає перерви між операціями. Це дозволить упевнитися в відсутності несподіваних ускладнень. Якщо результати виявляться успішними, кількість учасників дослідження збільшать до 50 осіб.

Технологія модифікації свиней

Випробування проводять дві біотехнологічні компанії. Одна використовує мініатюрних свиней, щоб запобігти росту органів після трансплантації, інша – звичайних свиней, у яких ген росту був відключений. У обох видів тварин проведено редагування десятків генів для підвищення приживаності органів та виключення ризику передачі вірусів.

На цей час у США провели всього п’ять трансплантацій свинячих органів, і рекорд виживаності пацієнта склав 71 день (пацієнтка жива і почувається добре). Але лікарі сподіваються, що учасники нових випробувань покажуть кращі результати, оскільки їхнє здоров'я спочатку буде кращим, ніж у попередніх реципієнтів.