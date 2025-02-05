На сегодня шесть человек в США и Китае получили органы, такие как почки, сердце, печень или тимус, от свиней с модифицированным геном, об этом сообщает журнал Nature, передает 24 Канал.

Также на тему В Одессе 13-летний мальчик стал посмертным донором для 5 человек

Однако эти операции проводились исключительно для спасения пациентов, которые находились в критически тяжелом состоянии, когда других медицинских решений просто не существовало. Большинство пациентов, которые перенесли такие трансплантации, к сожалению, прожили всего несколько месяцев. Причинами такого результата становились как осложнения после сложных хирургических вмешательств, так и общее состояние здоровья.

Те люди, которые перенесли ксенотрансплантацию, сделали неоценимый вклад в развитие этой области медицины,

– отметил Джей Фишман, заместитель директора Центра трансплантации Массачусетской больницы общего профиля.

Однако он добавил, что формальные клинические исследования, благодаря своей стандартизации, позволят получить более точные данные о безопасности и эффективности, что крайне важно для дальнейшего развития этой методики.

Новые клинические испытания

В исследовании примут участие шесть пациентов в возрасте от 55 до 70 лет, страдающих терминальной стадией почечной недостаточности. Эти люди либо не могут пройти трансплантацию донорской почки по медицинским показаниям, или имеют слишком мало шансов дождаться этого органа.

После операции состояние пациентов будет тщательно отслеживаться в течение примерно шести месяцев, чтобы выявить возможные побочные эффекты, инфекции или признаки повреждения пересаженной почки. Далее за ними будут наблюдать до конца их жизни.

Оценка процедуры будет проводиться на основе выживаемости пациентов, их качества жизни и способности пересаженной почки выполнять фильтрацию крови.

FDA ввело строгий регламент, предусматривающий перерывы между операциями. Это позволит удостовериться в отсутствии неожиданных осложнений. Если результаты окажутся успешными, количество участников исследования увеличат до 50 человек.

Технология модификации свиней

Испытания проводят две биотехнологические компании. Одна использует миниатюрных свиней, чтобы предотвратить рост органов после трансплантации, другая – обычных свиней, у которых ген роста был отключен. У обоих видов животных проведено редактирование десятков генов для повышения приживаемости органов и исключения риска передачи вирусов.

В настоящее время в США провели всего пять трансплантаций свиных органов, и рекорд выживаемости пациента составил 71 день (пациентка жива и чувствует себя хорошо). Но врачи надеются, что участники новых испытаний покажут лучшие результаты, поскольку их здоровье изначально будет лучше, чем у предыдущих реципиентов.