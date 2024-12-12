28 листопада 13-річного хлопчика з Одеської області госпіталізували до Захарівської лікарні через гостре порушення мозкового кровообігу. 4 грудня лікарі підтвердили діагноз смерті мозку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську обласну державну адміністрацію.

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Хто отримав органи

Після важкого рішення батьки погодилися на донорство. Це вчинок дозволив провести довгоочікувані трансплантації п’яти реципієнтам:

легені отримала 35-річна мати п’ятьох дітей з Миколаївщини;

серце – 8-річний хлопчик з Дніпропетровщини;

нирки отримав 9-річний хлопчик зі Львова та 6-річна дитина з Вінниччини;

печінку – 17-річна дівчина з Києва.

Трансплантацію проводили спеціалісти Інституту серця, "Охматдиту", Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові. Усі трансплантації пройшли успішно, пацієнти перебувають у стабільному стані.

Як стати посмертним донором органів

Для того, щоб стати донором органів після смерті, необхідно подати письмову заяву, в якій ви даєте свою згоду на посмертне донорство. Цю заяву потрібно направити трансплант-координатору в будь-якому медичному закладі. Адреси центрів, де ви можете знайти трансплант-координаторів, доступні на веб-сайті Українського центру трансплант-координації в розділі "Регіональні центри".

Вашу заяву внесуть до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ). Ця інформація є конфіденційною і стає доступною лише в разі констатації смерті головного мозку.

Щоб подати заяву про посмертне донорство, вам потрібно: