Орган был трансплантирован 66-летнему пациенту, который страдал почечной недостаточностью. Эта операция, проведена в конце января, стала продолжением аналогичной процедуры, выполненной ранее в Алабаме другой пациентке. Этот успех является значительным этапом в решении проблемы нехватки донорских органов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Massachusetts General Hospital.

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Начало клинических исследований

Последняя пересадка была выполнена в рамках первых клинических исследований, одобренных FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Основной задачей этих испытаний является изучение того, насколько эффективно генетически модифицированные органы могут функционировать в человеческом организме в долговременной перспективе.

Пациент, Тим Эндрюс, житель Нью-Гемпшира, в течение более двух лет проходил процедуры диализа. Они давались ему очень тяжело, и вскоре после их начала он перенес сердечный приступ. В августе прошлого года он начал обсуждать возможность трансплантации с врачами.

Его состояние было настолько тяжелым, что он был ограничен в передвижении и вынужден пользоваться инвалидной коляской. Однако уже через неделю после пересадки свиной почки Эндрюсу стало значительно лучше, и его выписали из больницы.

Прорыв в трансплантологии

Если удастся доказать безопасность и долговременную эффективность трансплантации органов от свиней, медицинская система неизбежно столкнется с вопросами о стоимости таких операций и их покрытия страховкой. Большинство людей с почечной недостаточностью не имеют возможности работать, и пока остается непонятным, сможет ли страховая система полностью компенсировать такие процедуры.

Несколько биотехнологических компаний США занимаются генетической модификацией свиней с целью создания органов для трансплантации. Почка, пересаженная Эндрюсу, была предоставлена компанией eGenesis. Перед использованием орган прошел 69 генетических модификаций, из которых 59 были направлены на снижение вероятности вирусных инфекций.

Мы продолжаем совершенствовать методы, чтобы генетически модифицированные органы свиней могли стать жизнеспособным решением для долговременного использования. Хотя впереди еще значительный путь, новая трансплантация – это важный шаг в правильном направлении,

– заявил доктор Тацуо Кавай, главный хирург трансплантационной команды в Массачусетской больнице.

Несмотря на успешное восстановление Эндрюса и пациентки из Алабамы, Тованы Луни, двое других пациентов, которые перенесли аналогичную трансплантацию в прошлом году, умерли вскоре после операции.