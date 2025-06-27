Регулярные обследования на ИППП – это не только о заботе о себе, но и об ответственности перед партнером. Даже если у вас один половой партнер, а тем более при их смене, риск заражения ИППП сохраняется, пишет 24 Канал со ссылкой на CDC.
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К тому же многие инфекции развиваются бессимптомно, и человек может не подозревать об угрозе.
Обязательные анализы перед сексом
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советует проходить обследование на следующие инфекции:
- хламидиоз;
- гонорею;
- сифилис;
- гепатит B и C;
- трихомониаз;
- генитальный герпес;
- ВИЧ.
Также врачи все чаще обращают внимание на необходимость тестирования на вирус папилломы человека (ВПЧ).
Особенности обследования для женщин
Специалисты Mayo Clinic рекомендуют женщинам в возрасте от 25 до 65 лет регулярно сдавать:
- Пап-тест – исследование клеток шейки матки на предмет ранних изменений; проводить его нужно раз в три года.
- Тест на ВПЧ – сдается раз в 5 лет, иногда одновременно с Пап-тестом, если предыдущие результаты были в норме. Чаще обследование требуется при наличии факторов риска или подозрительных данных.
Для мужчин тест на ВПЧ рекомендован только при появлении бородавок (папиллом) в интимной зоне.
Что делать при положительном анализе
В случае, если один из анализов оказался положительным, не стоит паниковать. Пересдайте тест и обязательно проконсультируйтесь с врачом для уточнения диагноза и выбора тактики лечения.
Не забудьте сообщить партнеру – честность и совместное решение проблемы всегда эффективнее замалчивания и тревоги. Современная медицина позволяет справляться с большинством ИППП, а раннее выявление инфекции – залог успешного лечения.
Профилактика: вакцины и меры безопасности
Для предотвращения онкогенных штаммов ВПЧ существует вакцинация, которая рекомендуется ВОЗ прежде всего девочкам с 9 до 14 лет – до начала сексуальной активности. Вторая группа – мальчики и девушки до 26 лет. По согласованию с врачом прививку можно сделать и в более зрелом возрасте (до 45 лет), однако эффективность будет ниже.
Если вы решили со своим партнером больше не использовать презервативы, желательно пройти полный скрининг на все распространенные ИППП. Это минимальный вклад в ваше общее здоровье и доверие друг к другу.