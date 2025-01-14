Аналіз судинної сітки на дні ока здатний передбачити ймовірність інсульту і його виконання не вимагає складних інвазивних процедур повідомляє 24 Канал з посиланням на Heart.

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Новий спосіб передбачення інсульту

Складна капілярна мережа сітківки дуже схожа на судинну систему мозку, що робить її цінним джерелом інформації для оцінки пошкоджень, спричинених такими факторами, як діабет і куріння та іншими факторами, які підвищують ризик інсульту. Однак раніше потенціал цієї методики не використовувався повною мірою через неоднозначність попередніх досліджень і непостійність у їхньому застосуванні.

Ситуація змінилася завдяки впровадженню програми, заснованої на машинному навчанні, для оцінки стану мікросудин сітківки під назвою RMHAS. Дослідники проаналізували 30 показників судинної архітектури сітківки на зображеннях дна ока 68 753 учасників з проєкту UK Biobank.

Ці параметри судин були класифіковані на п’ять груп:

Калібр (довжина, діаметр, співвідношення). Щільність. Звивистість. Кут розгалуження. Складність вен і артерій.

Після виключення людей з потенційно значущими факторами ризику, включаючи демографічні та соціально-економічні характеристики, спосіб життя та здоров'я (такі як артеріальний тиск, рівень холестерину, глікований гемоглобін та індекс маси тіла), у дослідженні залишилося 45 161 людина зі середнім віком 55 років.

Очі допоможуть виявити підвищений ризик інсульту

У 749 з них був діагностований інсульт протягом середнього періоду спостереження, що становив 12,5 років. Переважно це чоловіки, які курять, страждають на діабет і мають надмірну вагу, високий артеріальний тиск і низький рівень "хорошого" холестерину – всі ці фактори підвищують ризик інсульту.

Зі 118 вимірювальних показників судин сітківки 29 виявилися значно пов’язаними з ризиком інсульту. Наприклад, зміни у щільності та звивистості капілярів можуть вказувати на підвищення ризику на 10 – 19%.

Це дослідження є спостережним і не виявляє причинно-наслідкові зв’язки, його результати можуть не застосовуватися до різних етнічних груп, оскільки більшість учасників UK Biobank складають білі люди.

Проте, враховуючи доступність віку і статі, а також можливість отримання даних про стан сітківки за допомогою простого обстеження дна ока, ця методика може стати практичним і легким способом оцінки ризику інсульту.