Анализ сосудистой сетки на дне глаза способен предсказать вероятность инсульта и его выполнение не требует сложных инвазивных процедур сообщает 24 Канал со ссылкой на Heart.

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Новый способ предсказания инсульта

Сложная капиллярная сеть сетчатки очень похожа на сосудистую систему мозга, что делает ее ценным источником информации для оценки повреждений, вызванных такими факторами, как диабет и курение и другими факторами, которые повышают риск инсульта. Однако ранее потенциал этой методики не использовался в полной мере из-за неоднозначности предыдущих исследований и непостоянства в их применении.

Ситуация изменилась благодаря внедрению программы, основанной на машинном обучении, для оценки состояния микрососудов сетчатки под названием RMHAS. Исследователи проанализировали 30 показателей сосудистой архитектуры сетчатки на изображениях дна глаза 68 753 участников из проекта UK Biobank.

Эти параметры сосудов были классифицированы на пять групп:

Калибр (длина, диаметр, соотношение). Плотность. Извилистость. Угол разветвления. Сложность вен и артерий.

После исключения людей с потенциально значимыми факторами риска, включая демографические и социально-экономические характеристики, образ жизни и здоровья (такие как артериальное давление, уровень холестерина, гликированный гемоглобин и индекс массы тела), в исследовании осталось 45 161 человек со средним возрастом 55 лет.

Глаза помогут выявить повышенный риск инсульта

У 749 из них был диагностирован инсульт в течение среднего периода наблюдения, что составлял 12,5 лет. Преимущественно это мужчины, которые курят, страдают диабетом и имеют избыточный вес, высокое артериальное давление и низкий уровень "хорошего" холестерина – все эти факторы повышают риск инсульта.

Из 118 измерительных показателей сосудов сетчатки 29 оказались значительно связанными с риском инсульта. Например, изменения в плотности и извилистости капилляров могут указывать на повышение риска на 10 – 19%.

Это исследование является наблюдательным и не выявляет причинно-следственные связи, его результаты могут не применяться к различным этническим группам, поскольку большинство участников UK Biobank составляют белые люди.

Тем не менее, учитывая доступность возраста и пола, а также возможность получения данных о состоянии сетчатки с помощью простого обследования дна глаза, эта методика может стать практичным и легким способом оценки риска инсульта.