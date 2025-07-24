Обирайте лише дозволені місця для купання

Вибір місця для відпочинку біля води має велике значення. Найнадійніше – купатися у водоймах, перевірених санепідслужбами. Інформацію про такі пляжі легко знайти на сайті місцевої адміністрації чи МОЗ, пише 24 Канал.

Також на тему В Італії чоловік "повернувся з того світу" через 30 хвилин після зупинки серця

Перед початком сезону спеціалісти досліджують воду на наявність небезпечних бактерій, паразитів і вірусів. Якщо результати не відповідають нормі, існує ризик підхопити кишкові чи шкірні інфекції, зокрема ротавірус, норовірус, гепатити, дизентерію, сальмонельоз і навіть поліомієліт. Заразитися можна навіть не ковтаючи воду – збудники проникають через слизові оболонки або ушкоджену шкіру, включаючи свіжі тату чи пірсинг.

У дозволених для купання місцях зазвичай встановлені буйки, працюють рятувальники й чітко позначені межі пляжу. Не можна ігнорувати таблички "Купатися заборонено" – це питання вашої безпеки.

Дотримуйтеся правил поведінки на воді

Найкращий час для купання – зранку або ввечері, коли сонце не надто активне. Ідеальні умови: безвітряна погода, температура повітря 20–25 градусів за Цельсієм, а води – не нижче 18–19 градусів.

Міф про те, що після їжі купатися не можна, вже давно спростований. Експерти стверджують: якщо ви почуваєтеся добре, легкий прийом їжі не несе небезпеки. Справжні ризики – це нехтування правилами, невміння плавати та алкоголь.

Рекомендації ДСНС:

Людям із хронічними захворюваннями (епілепсія, діабет, астма, схильність до судом) варто купатися лише у супроводі тих, хто може надати допомогу. Надувні матраци та круги не призначені для відкритої води – їх легко відносить вітром чи течією, тож користуйтеся ними тільки біля берега. Діти повинні перебувати під наглядом дорослих, які вміють добре плавати. Категорично заборонено купатися напідпитку: кожна третя доросла жертва на воді була у стані алкогольного сп’яніння. Заходьте у воду поступово, щоб організм звик до температурної різниці. Якщо не вмієте плавати, не заходьте у воду глибше пояса. Не підпливайте близько до човнів та катерів, не пірнайте під них. Не стрибайте у незнайомих місцях: під водою можуть бути небезпечні предмети. Активні ігри на кшталт волейболу, бадмінтону чи футболу краще проводити подалі від берега, щоб уникнути випадкових падінь у воду. Купатися варто не довше 20 хвилин – навіть у теплій воді м’язи можуть втомитися й звести судомою. Щоб уникнути сонячних опіків, користуйтеся водостійким сонцезахисним кремом: наносьте його за 15 хвилин до виходу на пляж та оновлюйте кожні дві години. Не купайтеся наодинці: якщо трапиться біда, поруч може не виявитися нікого, хто допоможе.

Як діяти у надзвичайних ситуаціях?

Головне – не панікувати та знати, що робити.

Судоми. Якщо зводить ногу чи руку, переверніться на спину, кличте на допомогу і спробуйте розслабити або розтерти м’яз. Прикріплена до купальника шпилька допоможе швидко зняти спазм.

Сильна течія. Не боріться з нею – рухайтеся по течії, поступово наближаючись до берега.

Водорості чи тина. Не робіть різких рухів, обережно звільніться і пливіть на спині.

Вода у дихальних шляхах. Займіть вертикальне положення, утримуйтеся на поверхні, відкашляйтеся.

Хтось тоне. Покличте рятувальників або зателефонуйте 101. Якщо можна, киньте людині рятувальний круг чи будь-який плавучий предмет, витягуйте її обережно – дотримуйтесь безпечної дистанції, щоб не потрапити у небезпеку самі.

Тонете самі. Не боріться з водою, не кричіть, щоб не захлинутися. Ляжте на спину, розслабтеся, відновіть дихання і повільно пливіть до берега.

Більшість цих порад актуальні й для басейнів. Втім, плавати на надувному матраці у басейні дозволено, якщо дотримуватися обережності.