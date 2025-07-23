Наскільки ситуація критична?

Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко в ефірі "Суспільного. Новини", передає 24 Канал.

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За його словами, ситуація є стрімкою, але контрольованою та прогнозованою. Восени, з поверненням дітей до шкіл і дитячих садків, очікується подальше зростання випадків.

Чому зростає захворюваність?

Однією з головних причин фахівці вважають високу контагіозність кору. Річ у тім, що після контакту з інфікованим захворіти можуть практично всі неімунізовані.

Крім того, спалахи цієї хвороби мають циклічний характер. Зазвичай вони повторюються кожні 5 – 6 років. За цей час в країні накопичується так званий "прошарок неімунізованих дітей", що підвищує ризик масового інфікування.

Також вплив мають і зовнішні чинники. Наразі у прикордонних країнах, таких як Румунія, Угорщина та Молдова, також спостерігається зростання кількості випадків. Як наслідок, найбільше хворих фіксують в Одеській та Чернівецькій областях, які межують із цими державами.

Які симптоми кору та ускладнення?

Кір часто починається як звичайне ГРВІ. В інфікованого з'являються лихоманка, риніт, кон'юнктивіт. Людина вже тоді може бути джерелом зараження. Та вже за кілька днів у хворого з'являються характерні білі плями на щоках та висипка, що поширюється з голови на все тіло.

Важливо. Кір небезпечний своїми ускладненнями, зокрема пневмонією, отитом, енцефалітом та ураженнями інших органів. Тяжкість перебігу індивідуальна, а тому часто хворий потребує медичного нагляду.