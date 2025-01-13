Третє серце в чоловіка
Операцію провели 30-річному чоловіку Петру, про це повідомила пресслужба Інституту серця Міністерства охорони здоров’я, передає 24 Канал.
Також на тему Яка дієта найкорисніша для серця
30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Це його третє серце! Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти,
– йдеться у дописі.
Лікарі також подякували родині донора за те, що ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя.
Що відомо про повторну трансплантацію серця
Повторні трансплантації серця проводять у випадках, коли перше пересаджене серце втрачає свою функцію через відторгнення або інші медичні ускладнення. Частота повторних трансплантацій може варіюватися залежно від кількох факторів, зокрема:
- Причини відторгнення. Якщо пацієнт має проблеми з імунною системою або не дотримується режиму приймання медикаментів, ризик відторгнення зростає.
- Стан здоров'я пацієнта. Загальний стан здоров'я пацієнта та наявність інших захворювань можуть вплинути на необхідність повторної трансплантації.
- Доступність донорських органів. Наявність донорських органів для повторної трансплантації також є важливим чинником.
Загалом, повторні трансплантації серця є менш поширеними, ніж первинні. Однак точної статистики або частоти повторних трансплантацій немає, оскільки це залежить від конкретних умов і випадків.