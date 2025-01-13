Третє серце в чоловіка

Операцію провели 30-річному чоловіку Петру, про це повідомила пресслужба Інституту серця Міністерства охорони здоров’я, передає 24 Канал.

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30-річному Петру провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Це його третє серце! Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти,

– йдеться у дописі.

Лікарі також подякували родині донора за те, що ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя.

Що відомо про повторну трансплантацію серця

Повторні трансплантації серця проводять у випадках, коли перше пересаджене серце втрачає свою функцію через відторгнення або інші медичні ускладнення. Частота повторних трансплантацій може варіюватися залежно від кількох факторів, зокрема:

Причини відторгнення. Якщо пацієнт має проблеми з імунною системою або не дотримується режиму приймання медикаментів, ризик відторгнення зростає.

Стан здоров'я пацієнта. Загальний стан здоров'я пацієнта та наявність інших захворювань можуть вплинути на необхідність повторної трансплантації.

Доступність донорських органів. Наявність донорських органів для повторної трансплантації також є важливим чинником.

Загалом, повторні трансплантації серця є менш поширеними, ніж первинні. Однак точної статистики або частоти повторних трансплантацій немає, оскільки це залежить від конкретних умов і випадків.