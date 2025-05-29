За оцінками дослідників, майже 40% американців віком від 18 до 44 років мають ознаки інсулінорезистентності. І хоча стан здебільшого не дає про себе знати роками, він поступово призводить до хронічного підвищення рівня цукру в крові та розвитку переддіабету, передає 24 Канал.

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Що відбувається в організмі

Після прийому їжі рівень глюкози в крові зростає. У відповідь підшлункова залоза виділяє інсулін — гормон, який допомагає глюкозі потрапити до клітин. Але при інсулінорезистентності цей процес порушується: клітини "не чують" інсулін, і організм змушений виробляти його все більше. З часом це навантаження виснажує підшлункову залозу, а рівень цукру в крові зростає до небезпечних меж.

Змінити ситуацію можна

Інсулінорезистентність – не вирок. Її можна скоригувати зміною способу життя: більше руху, менше простих вуглеводів, а також правильні напої. Наприклад, заміна солодких газованих напоїв на воду або несолодкий чай може суттєво знизити навантаження на організм.

Одним із найкорисніших напоїв для профілактики порушень обміну глюкози вважають зелений чай. Його регулярне вживання може позитивно впливати на чутливість до інсуліну.

Чому саме зелений чай

Зелений чай містить потужні антиоксиданти – поліфеноли, зокрема EGCG (епігалокатехін галлат), які допомагають зменшити запалення і підтримують обмін глюкози. Дослідження підвередили здатність зеленого чаю знижувати рівень цукру натщесерце і покращувати метаболізм, а також впливати на кишковий мікробіом – ще один важливий чинник у розвитку інсулінорезистентності.