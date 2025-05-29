По оценкам исследователей, почти 40% американцев в возрасте от 18 до 44 лет имеют признаки инсулинорезистентности. И хотя состояние в основном не дает о себе знать годами, оно постепенно приводит к хроническому повышению уровня сахара в крови и развитию преддиабета, передает 24 Канал.

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Что происходит в организме

После приема пищи уровень глюкозы в крови возрастает. В ответ поджелудочная железа выделяет инсулин - гормон, который помогает глюкозе попасть в клетки. Но при инсулинорезистентности этот процесс нарушается: клетки "не слышат" инсулин, и организм вынужден вырабатывать его все больше. Со временем эта нагрузка истощает поджелудочную железу, а уровень сахара в крови возрастает до опасных пределов.

Изменить ситуацию можно

Инсулинорезистентность – не приговор. Ее можно скорректировать изменением образа жизни: больше движения, меньше простых углеводов, а также правильные напитки. Например, замена сладких газированных напитков на воду или несладкий чай может существенно снизить нагрузку на организм.

Одним из самых полезных напитков для профилактики нарушений обмена глюкозы считают зеленый чай. Его регулярное употребление может положительно влиять на чувствительность к инсулину.

Почему именно зеленый чай

Зеленый чай содержит мощные антиоксиданты – полифенолы, в частности EGCG (эпигалокатехин галлат), которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают обмен глюкозы. Исследования доказали способность зеленого чая снижать уровень сахара натощак и улучшать метаболизм, а также влиять на кишечный микробиом – еще один важный фактор в развитии инсулинорезистентности.