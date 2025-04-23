Вперше, за словами дослідників, вони проаналізували, як високожирова та високовуглеводна дієта (HFHS) впливає на навички просторового орієнтування, повідомляє 24 Канал з посиланням International Journal of Obesity.

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Нове дослідження впливу харчування на памʼять

Ця здатність передбачає запам’ятовування та відтворення маршрутів, що безпосередньо пов’язано зі станом гіпокампа – області мозку, яка відповідає за пам’ять і орієнтацію в просторі. В експерименті взяли участь 55 студентів віком від 18 до 38 років. Учасники заповнили анкети про свої харчові звички, пройшли зважування та виконали тест на робочу пам’ять.

Основною частиною дослідження стало проходження віртуального лабіринту, де учасники шість разів намагалися знайти скриню зі скарбами. На маршруті їм зустрічалися орієнтири, які допомагали запам’ятати шлях. Початкова точка й місце скрині залишалися незмінними.

Якщо учасник знаходив скриню за чотири хвилини, його переводили до наступної спроби. В іншому разі його телепортували до скрині й давали десять секунд, щоб запам’ятати її місцеперебування.

Харчування впливає на памʼять

На сьомому етапі скриню прибрали, і учасників попросили вказати її останнє місце по пам’яті. Ті, чий раціон містив менше жирів і цукрів, показали набагато точніші результати порівняно з тими, хто регулярно вживає ці продукти.

Ми врахували показники робочої пам’яті та індекс маси тіла, які вимірювалися окремо, і виявили, що споживання цукру та жирів учасниками певно передбачало їхній успіх у фінальному тесті,

– розповів Домінік Тран із факультету психології Сіднейського університету, який очолював дослідження.

Учений уточнив, що негативний вплив дієт HFHS пов’язаний насамперед із впливом на гіпокамп, а не на весь мозок загалом.

Тран зазначив, що цю ситуацію можна виправити. "Добра новина полягає в тому, що зміни в харчуванні можуть покращити стан гіпокампа. Це, своєю чергою, позитивно вплине на нашу здатність орієнтуватися в просторі, наприклад, під час вивчення нового міста або запам’ятовування маршруту додому", – підкреслив він.

Результати дослідження наголошують на важливості правильного харчування для підтримання здоров’я мозку.