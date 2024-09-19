Загалом певної верхньої межі споживання води не існує. Здоровій дорослій людині складно випити надмірну кількість води, пише Harvard Chan. При поступовому вживанні протягом дня організм здатний виводити надлишки рідини без серйозних наслідків.

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Гіпонатріємія

Надлишок води за короткий час може викликати гіпонатріємію, оскільки надлишок знижує концентрацію натрію в крові, що призводить до:

сплутаності свідомості;

нудоти;

судом;

м’язових спазмів.

Цей стан найчастіше зустрічається у людей з порушенням функції нирок, а також іноді у спортсменів, які п'ють багато води та одночасно втрачають натрій з потом.

Як визначити надлишок води

Два простих методи оцінки рівня гідратації: аналіз кольору сечі і частота походів до туалету. Хоча частота сечовипускання у людей може відрізнятися, зазвичай дорослим потрібно відвідувати туалет п'ять – шість разів на день і не частіше одного разу вночі. Якщо сеча майже безбарвна і ви ходите до туалету занадто часто, це може свідчити про надмірне споживання води.

Скільки води треба пити

Це питання насправді не має однозначної відповіді, оскільки потреби залежать від здоров'я, рівня активності, місця проживання, статі та інших чинників. Універсальної формули не існує і краще за все у цьому питанні орієнтуватися на почуття спраги.

Для здорової дорослої особи, що живе в помірному кліматі, рекомендації такі:

близько 13 чашок (3 літри) рідини на день для чоловіків;

близько 9 чашок (2 літри) рідини на день для жінок.

Ці рекомендації стосуються рідини не тільки з води, але й з інших напоїв та харчів. Близько 20% денної норми рідини зазвичай надходить з їжею, решта – з напоями.