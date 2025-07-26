Що виявили вчені?

Про це свідчать результати нового наукового дослідження з Пенсильванського університету, передає 24 Канал. У дослідженні, яке тривало 12 тижнів, взяли участь 51 дорослий із діагнозом переддіабет – станом, який передує розвитку діабету 2 типу.

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Учасники щовечора вживали близько 60 грамів фісташок як пізній перекус. У результаті в їхньому мікробіомі зросла кількість корисних бактерій, зокрема Roseburia та представників Lachnospiraceae.

Довідково. Ці мікроорганізми виробляють бутират – коротколанцюгову жирну кислоту, яка підтримує енергію клітин кишківника, захищає слизову та сприяє зниженню запалення.

Мікробіом – дзеркало здоров'я?

Це перше масштабне клінічне дослідження, яке доводить, що фісташки можуть позитивно впливати на кишковий мікробіом у людей із метаболічними порушеннями. Ба більше, у ході експерименту вчені зафіксували зниження кількості небажаних бактерій, пов'язаних із ризиком для серця та нирок.

"Фісташки можуть м'яко, але значуще перебудовувати кишковий мікробіом на користь метаболічного здоров'я!, – наголосила керівниця дослідження, доцентка Крістіна Петерсен.