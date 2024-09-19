Для чого потрібен куприк

Куприкова кістка відіграє важливу роль у прикріпленні м'язів і зв'язок, що беруть участь у роботі сечостатевої системи, а також частково м'язових пучків великого сідничного м'яза, пише Mayo Clinic. Крім того, вона допомагає розподіляти фізичне навантаження на таз.

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Причини болю в куприку

Серед найпоширеніших причин болю в куприку можна виділити:

минулі травми, включаючи мікротравми та травми під час пологів;

анатомічні особливості куприка;

навантаження на кістку (наприклад, тривале сидіння на жорсткій поверхні у незручній позі);

нестабільність куприка;

остеоартрит;

та навіть депресія.

Люди часто скаржаться на біль під час сидіння, особливо коли відкидаються назад, а також під час вставання. У положенні стоячи біль значно зменшується. Через це багато людей з цією проблемою змушений сидіти на одній сідниці. Біль може виникати й при дефекації та статевому акті. А при натисканні на куприк біль посилюється.

Коли потрібно звернутись до лікаря

Найчастіше причини болю залишаються невідомими, і нерідко симптоми зникають самі. Проте немає єдиної медичної галузі, яка відповідає за кокцигодинію. Можливе звернення до терапевта, лікаря загальної практики, хірурга, невролога або травматолога. При необхідності вони направлять до вузьких фахівців: проктолога, гінеколога, уролога. Діагноз ставиться на підставі скарг, анамнезу та огляду.

Однак, є ситуації, коли болі в куприку вимагають особливої ​​уваги:

травма із сильним болем;

набряк або свищ в області куприка;

кров'янисті виділення з прямої кишки;

симптоми з боку органів тазу;

лихоманка, запальні зміни в аналізах крові;

нічний біль, втрата ваги.

Ці ознаки можуть вказувати на серйозніші причини, такі як свіжий перелом, інфекція або онкологія. У таких випадках важливо негайно звернутися до лікаря.