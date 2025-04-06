Такого висновку дійшли вчені Гарвардського університету, які провели масштабне 30-річне дослідження, присвячене впливу харчування на якість життя у літньому віці, інформує 24 Канал.

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Довідково. Науковці визначили здорове старіння як досягнення 70 років без хронічних захворювань та зі збереженням хорошої фізичної та когнітивної форми.

Деталі дослідження

Вони проаналізували харчові звички 105 тисяч людей та порівняли їх з вісьмома визнаними моделями здорового харчування, щоб знайти найефективнішу дієту.

Переможцем став Індекс альтернативного здорового харчування (AHEI) – система, розроблена Гарвардом. В її основі – рослинна їжа: фрукти, овочі, цільнозернові продукти, горіхи, бобові та корисні жири. Водночас AHEI рекомендує обмежити вживання червоного м'яса, перероблених продуктів, солі, цукру та солодких напоїв.

"Не існує універсальної дієти – раціон можна адаптувати під особисті вподобання", – зазначає дієтологиня Монреальського університету Енн-Жюлі Тессьє.

Раціон для здорового старіння

Водночас результати дослідження вражають: люди, які суворо дотримувалися принципів AHEI, мали на 86% вищі шанси залишатися здоровими у 70 років у порівнянні з тими, чий раціон був далеким від збалансованого.

Фахівці наголошують, що правильне харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров'я мозку та тіла, що підтверджується дедалі більшою кількістю наукових досліджень.