У дослідженні, опублікованому в журналі PNAS, науковці визначили так званий "критичний вік", коли старіння мозку прискорюється, і запропонували методи, що можуть уповільнити цей процес, інформує 24 Канал.

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Американські дослідники проаналізували дані функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) понад 19 тисяч людей. Цей метод дозволяє детально вивчити активність мозку і стан його різних ділянок.

Що виявили вчені

З'ясувалося, що старіння мозку, яке включає деградацію нейронних мереж, починає прискорюватися приблизно з 44 років і триває до 67 років. Після цього процес старіння уповільнюється, і до 90 років він проходить значно повільніше.

Вчені також з'ясували, що на молекулярному рівні прискорене старіння пов'язане з зниженим сприйняттям інсуліну нейронами.

Ми виявили критичний період середнього віку, коли мозок починає відчувати дефіцит енергії. Однак до того, як відбудеться незворотне пошкодження, є можливість втручання,

– пояснила головний автор дослідження Ліліанна Мухіка-Пароді.

Що допомагає уповільнити старіння мозку

Дослідники також виявили, що певний білок може допомогти захистити мозок від швидкого старіння. Він відповідає за транспорт кетонів – органічних сполук, які утворюються при розщепленні жирів. Кетони можуть стати альтернативним джерелом енергії для мозку, коли глюкоза стає недоступною.

У середньому віці нейрони переживають метаболічний стрес, і забезпечення альтернативним джерелом енергії може сприяти відновленню їх функцій.

Перкспектива відкриття

Команда перевірила свою гіпотезу на 101 людині, даючи їм кетони та глюкозу і проводячи фМРТ-сканування. У людей старшого віку (60-79 років) кетони не мали значного ефекту на мозок, як і у молодших учасників (20-39 років). Проте позитивні результати спостерігалися у групі середнього віку (40-59 років).

Для підтвердження ефективності цього методу уповільнення старіння мозку необхідні подальші дослідження.