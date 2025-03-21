Дослідження підтвердило, що поєднання Омега-3, вітаміну D і фізичної активності має захисний ефект і може допомогти знизити ризик вікових захворювань, інформує 24 Канал.

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Деталі дослідження

В експерименті взяли участь 777 добровольців зі Швейцарії. Протягом кількох років учасники:

Приймали 1 грам Омега-3 щодня

Отримували 2000 МО вітаміну D

Виконували фізичні вправи по 30 хвилин тричі на тиждень

Результати аналізу крові за епігенетичними годинниками показали, що щоденний прийом Омега-3 може сповільнити біологічне старіння до 4 місяців. Найкращий ефект спостерігався у тих, хто поєднував Омега-3, вітамін D і регулярні фізичні навантаження.

Як Омега-3 впливає на організм

Підтримує клітини . Омега-3 позитивно впливає на мітохондрії – органели, що відповідають за енергетичний обмін. Коли їхня функція порушується, клітини старіють швидше.

. Омега-3 позитивно впливає на мітохондрії – органели, що відповідають за енергетичний обмін. Коли їхня функція порушується, клітини старіють швидше. Захищає хромосоми. Вона уповільнює скорочення теломерів – ділянок ДНК, що визначають тривалість життя клітини.

Вона уповільнює скорочення теломерів – ділянок ДНК, що визначають тривалість життя клітини. Зміцнює імунітет та серце . Омега-3 знижує ризик серцево-судинних захворювань та має потужні протизапальні властивості.

. Омега-3 знижує ризик серцево-судинних захворювань та має потужні протизапальні властивості. Підтримує мозок. Вона покращує когнітивні функції та захищає нервові клітини від дегенерації.

У яких продуктах є Омега-3 Отримати цінні поліненасичені жирні кислоти можна з: жирної риби (лосось, тунець, оселедець, скумбрія); авокадо, горіхів та насіння льону; яєць; оливкової олії; морепродуктів.

Зауважте. Якщо раціон не містить достатньо Омега-3, можна приймати добавки. Однак їхню дозу має призначити лікар. Для оцінки потреби у добавках медики рекомендують зробити ліпідограму або Омега-3 індекс.