Исследование подтвердило, что сочетание Омега-3, витамина D и физической активности имеет защитный эффект и может помочь снизить риск возрастных заболеваний, информирует 24 Канал.
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Детали исследования
В эксперименте приняли участие 777 добровольцев из Швейцарии. В течение нескольких лет участники:
- Принимали 1 грамм Омега-3 ежедневно
- Получали 2000 МЕ витамина D
- Выполняли физические упражнения по 30 минут трижды в неделю
Результаты анализа крови по эпигенетическим часам показали, что ежедневный прием Омега-3 может замедлить биологическое старение до 4 месяцев. Наилучший эффект наблюдался у тех, кто сочетал Омега-3, витамин D и регулярные физические нагрузки.
Как Омега-3 влияет на организм
- Поддерживает клетки. Омега-3 положительно влияет на митохондрии – органеллы, отвечающие за энергетический обмен. Когда их функция нарушается, клетки стареют быстрее.
- Защищает хромосомы. Она замедляет сокращение теломеров – участков ДНК, определяющих продолжительность жизни клетки.
- Укрепляет иммунитет и сердце. Омега-3 снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и обладает мощными противовоспалительными свойствами.
- Поддерживает мозг. Она улучшает когнитивные функции и защищает нервные клетки от дегенерации.
В каких продуктах есть Омега-3Получить ценные полиненасыщенные жирные кислоты можно из: жирной рыбы (лосось, тунец, сельдь, скумбрия); авокадо, орехов и семян льна; яиц; оливкового масла; морепродуктов.
Заметьте. Если рацион не содержит достаточно Омега-3, можно принимать добавки. Однако их дозу должен назначить врач. Для оценки потребности в добавках медики рекомендуют сделать липидограмму или Омега-3 индекс.