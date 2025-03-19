В исследовании университета Ювяскюля (Финляндия) приняли участие 22 750 финских близнецов, рожденных до 1958 года. Информацию об уровне их физической активности собирали в 1975, 1981 и 1990 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на European Journal of Epidemiology.

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Новое исследование физической активности

Участников разделили на четыре группы: малоподвижных, умеренно активных, среднеактивных и очень активных. Наблюдения за уровнем смертности продолжались до 2020 года.

Результаты показали, что участники с умеренной активностью имели на 7% меньший риск смертности по сравнению с малоподвижными людьми. Однако дальнейшее увеличение физической нагрузки не приносило дополнительной пользы.

Польза физической активности переоценивают

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе активные участники имели более низкий риск смертности, в долгосрочной перспективе люди с высоким уровнем физической активности не жили дольше, чем те, кто вел малоподвижный образ жизни.

Рекомендации ВОЗ гласят, что для поддержания здоровья необходимо заниматься физической активностью от 150 до 300 минут в неделю с умеренной нагрузкой или 75 – 150 минут при высокой интенсивности. Однако исследование показало, что соблюдение этих рекомендаций не влияет на уровень смертности и не снижает генетически обусловленный риск заболеваний.

Распространенное мнение о положительном влиянии физической активности на продолжительность жизни базируется на наблюдательных исследованиях, которые могут содержать погрешности. В нашем исследовании, учитывая длительный период наблюдения, мы не смогли подтвердить, что соблюдение рекомендаций по физической активности снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний или в целом способствует уменьшению смертности,

– объясняет Лаура Йоэнсу, постдокторант факультета спорта и здоровья.

В ходе дополнительного анализа ученые исследовали биологическое старение части участников, используя данные эпигенетических часов.

"Мы обнаружили, что связь между физической активностью и процессами старения имеет U-образную форму: наибольшие признаки старения наблюдались у тех, кто был малоподвижным или, наоборот, чрезмерно перегружал себя физическими упражнениями", – отмечает доцент Элина Силланпяя, руководитель исследования.

Кроме того, ученые установили, что такие факторы, как курение и употребление алкоголя, играют значительную роль в формировании связи между физической активностью и биологическим старением.