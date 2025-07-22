Лікарі нагадують: щоб подорож не обернулася медичними неприємностями, важливо заздалегідь знати про потенційні ризики та способи їх уникнення, пише 24 Канал з посилання на Cosmos.
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Згідно з дослідженням, багатогодинні перельоти можуть призводити до низки проблем – від утворення тромбів до стресу. Експерти провідних клінік Австралії діляться порадами, як захистити себе в небі.
Ризик тромбозу: чому важливо рухатися
Одна з найсерйозніших небезпек при тривалому сидінні – венозна тромбоемболія, яка включає тромбоз глибоких вен і тромбоемболію легеневої артерії. Такі ускладнення можуть бути смертельними.
Не варто думати, що у бізнес-класі людина захищена від тромбів. Якщо ви нерухомі, ризик існує у будь-якому салоні,
– пояснює лікар Сонні Лау.
Що робити:
- Вставайте та прогулюйтесь у проході хоча б раз на годину.
- Одягайте компресійні панчохи.
- Не приймайте снодійне.
- Пийте більше води.
Турбулентність: пристібайтеся завжди
Випадки серйозних травм через неочікувану турбулентність – на жаль, не рідкість. Різкі перепади висоти можуть призвести до забоїв і переломів, навіть якщо індикатор ременя безпеки вимкнений.
"Найнебезпечніше – коли пасажири відстібаються й при раптовому падінні вдаряються об стелю", – попереджає лікарка Дебора Міллс.
Висновок: не знімайте ремінь безпеки, доки ви в кріслі, навіть якщо здається, що все спокійно.
Зміна часових поясів і джетлаг
Перельоти через кілька часових поясів збивають внутрішній годинник, викликаючи безсоння, слабкість і порушення травлення.
Поради щодо адаптації:
- Намагайтеся поспати під час польоту.
- Після прильоту більше гуляйте на сонці, переходьте на місцевий режим харчування та сну.
- У перший день уникайте насиченого графіка і не сідайте одразу за кермо.
Боротьба зі зневодненням
Повітря в літаку дуже сухе (вологість лише 5 – 15%), а кава й алкоголь лише посилюють втрату рідини. Багато хто навмисно п'є менше, щоб не турбувати сусідів, але це може зашкодити.
Як допомогти організму:
- Зволожуйте слизові (бальзам для губ, сольовий спрей для носа).
- Частіше пийте чисту воду.
Зубний біль на висоті
Перепади тиску можуть спричинити біль у зубах, особливо якщо нещодавно були пломби чи є приховані проблеми.
Лайфхак: за кілька тижнів до подорожі відвідайте стоматолога.
Навіть найдовший переліт може пройти без наслідків для здоров’я, якщо дотримуватись простих порад і уважно ставитись до свого самопочуття. Бережіть себе і нехай будь-які подорожі будуть тільки в радість!