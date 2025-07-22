Врачи напоминают: чтобы путешествие не обернулось медицинскими неприятностями, важно заранее знать о потенциальных рисках и способах их избежания, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmos.

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Согласно исследованию, многочасовые перелеты могут приводить к ряду проблем – от образования тромбов до стресса. Эксперты ведущих клиник Австралии делятся советами, как защитить себя в небе.

Риск тромбоза: почему важно двигаться

Одна из самых серьезных опасностей при длительном сидении – венозная тромбоэмболия, которая включает тромбоз глубоких вен и тромбоэмболию легочной артерии. Такие осложнения могут быть смертельными.

Не стоит думать, что в бизнес-классе человек защищен от тромбов. Если вы неподвижны, риск существует в любом салоне,

– объясняет врач Сонни Лау.

Что делать:

Вставайте и прогуливайтесь в проходе хотя бы раз в час.

Надевайте компрессионные чулки.

Не принимайте снотворное.

Пейте больше воды.

Турбулентность: пристегивайтесь всегда

Случаи серьезных травм из-за неожиданной турбулентности – к сожалению, не редкость. Резкие перепады высоты могут привести к ушибам и переломам, даже если индикатор ремня безопасности выключен.

"Самое опасное – когда пассажиры отстегиваются и при внезапном падении ударяются о потолок", – предупреждает врач Дебора Миллс.

Вывод: не снимайте ремень безопасности, пока вы в кресле, даже если кажется, что все спокойно.

Смена часовых поясов и джетлаг

Перелеты через несколько часовых поясов сбивают внутренние часы, вызывая бессонницу, слабость и нарушение пищеварения.

Советы по адаптации:

Старайтесь поспать во время полета.

После прилета больше гуляйте на солнце, переходите на местный режим питания и сна.

В первый день избегайте насыщенного графика и не садитесь сразу за руль.

Борьба с обезвоживанием

Воздух в самолете очень сухой (влажность всего 5 – 15%), а кофе и алкоголь только усиливают потерю жидкости. Многие намеренно пьют меньше, чтобы не беспокоить соседей, но это может навредить.

Как помочь организму:

Увлажняйте слизистые (бальзам для губ, солевой спрей для носа).

Чаще пейте чистую воду.

Зубная боль на высоте

Перепады давления могут вызвать боль в зубах, особенно если недавно были пломбы или есть скрытые проблемы.

Лайфхак: за несколько недель до путешествия посетите стоматолога.

Даже самый длинный перелет может пройти без последствий для здоровья, если придерживаться простых советов и внимательно относиться к своему самочувствию. Берегите себя и пусть любые путешествия будут только в радость!