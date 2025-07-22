За даними Центру громадського здоров'я, у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану виявили бактерію Salmonella enteriditis, яка є причиною харчового отруєння. Лабораторна перевірка ще чотирьох працівників триває, інформує 24 Канал.

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У якому стані постраждалі?

Згідно з оновленою інформацією від ЦГЗ, 75 пацієнтів перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні, ще одна людина – у Сокальській міській лікарні. Стан однієї особи оцінюють як тяжкий, решта – середньої важкості. Жодного пацієнта поки не виписано.

Що стало причиною спалаху?

Зі слів потерпілих, спалах отруєння пов'язаний зі споживанням "Сінгапурського чізкейка", популярної позиції меню. Серед постраждалих і сам власник ресторану Міша Кацурін, який публічно заявив, що заклад у Львові тимчасово зачинено до завершення розслідування.

Фахівці Держпродспоживслужби під час перевірки ресторану виявили грубі порушення санітарних норм:

кухонний інвентар із різних цехів (м'ясного, овочевого, кондитерського) мили в одному приміщенні;

брак окремих ємностей з кришками для чистого інвентарю;

сипучі продукти зберігалися у коридорі підвалу;

відсутнє належне маркування прибирального інвентарю;

не зафіксовано контроль температури продуктів – чек-листи та журнали не надано;

лише 7 із 23 працівників мали чинні медичні книжки. Іншим рекомендовано тимчасово відсторонитися від роботи.