По данным Центра общественного здоровья, у 25 пациентов и одного работника ресторана обнаружили бактерию Salmonella enteriditis, которая является причиной пищевого отравления. Лабораторная проверка еще четырех работников продолжается, информирует 24 Канал.

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В каком состоянии пострадавшие?

Согласно обновленной информации от ЦОС, 75 пациентов находятся во Львовской областной инфекционной клинической больнице, еще один человек – в Сокальской городской больнице. Состояние одного человека оценивают как тяжелое, остальные – средней тяжести. Ни одного пациента пока не выписано.

Что стало причиной вспышки?

По словам пострадавших, вспышка отравления связана с потреблением "Сингапурского чизкейка", популярной позиции меню. Среди пострадавших и сам владелец ресторана Миша Кацурин, который публично заявил, что заведение во Львове временно закрыто до завершения расследования.

Специалисты Госпродпотребслужбы во время проверки ресторана обнаружили грубые нарушения санитарных норм:

кухонный инвентарь из разных цехов (мясного, овощного, кондитерского) мыли в одном помещении;

нехватка отдельных емкостей с крышками для чистого инвентаря;

сыпучие продукты хранились в коридоре подвала;

отсутствует надлежащая маркировка уборочного инвентаря;

не зафиксирован контроль температуры продуктов – чек-листы и журналы не предоставлены;

только 7 из 23 работников имели действующие медицинские книжки. Другим рекомендовано временно отстраниться от работы.