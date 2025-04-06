Як обрати корисний сир

Зокрема, Розмарі Траут, директор Програми кулінарного мистецтва та харчових наук в Університеті Дрекселя зауважила, що люди повинні віддавати перевагу сирам з низьким вмістом насичених жирів і натрію, але багатим на білок, кальцій і пробіотики. Вона виділила для видання delish 5 видів сиру, які повинні бути в кожному холодильнику, інформує 24 Канал.

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Моцарела – ніжна класика з користю

М’яка моцарела – не лише смачна, а й поживна. Вона містить 6 грамів білка в кожних 28 грамах, при цьому має відносно низький вміст насичених жирів і солі. У її складі – важливі для кісток кальцій, фосфор і цинк. Крім того, вона містить корисні пробіотики, такі як Lactobacillus casei і Lactobacillus fermentum, які сприяють здоровому травленню.

Козячий сир – легкий для травлення

Смак козячого сиру може здаватися специфічним, зате користі в ньому – чимало. Він виготовлений із молока, що містить менше лактози, тому легше засвоюється тими, хто має чутливість до цього ферменту. За словами Траут, жирні кислоти в козячому молоці швидше розщеплюються й менш схильні накопичуватись у вигляді жирових відкладень. Дієтологиня Кім Явіц додає: завдяки своїм властивостям, цей сир може забезпечити швидке відчуття ситості та зменшити кількість калорій, спожитих пізніше.

Домашній сир – білковий чемпіон

Цей ніжний продукт давно заслужив репутацію здорового вибору. Усього одна чашка домашнього сиру містить до 24 грамів білка, що робить його чудовим варіантом для тих, хто прагне наростити м’язову масу чи довше залишатися ситим. До того ж він багатий на вітаміни групи B, зокрема B12. Деякі бренди також додають пробіотики для підтримки імунітету та покращення травлення.

Пармезан – концентрат смаку та користі

У 28 грамах пармезану – аж 10 грамів білка та 335 мг кальцію. Через низький вміст лактози він легше засвоюється, ніж багато інших твердих сирів із коров’ячого молока. Проте цей сир містить чимало натрію, тому важливо вживати його помірно. На щастя, завдяки інтенсивному смаку, великі порції й не потрібні.

Швейцарський сир – корисний суперфуд

Завдяки пробіотичній бактерії Propionibacterium freudenreichii, швейцарський сир потрапив до списку суперфудів ще у 2017 році. Дослідження показали, що цей мікроорганізм може зменшувати запалення, допомагати боротися з інфекціями та навіть уповільнювати старіння. Додатково він багатий на вітамін B12, кальцій і фосфор, які підтримують здоров’я кісток.

Важливо. Якщо коротко – не всі сири однакові. Обираючи варіанти з вдалим поєднанням білка, пробіотиків і мінералів, ви можете зробити свій раціон не лише смачнішим, а й кориснішим.