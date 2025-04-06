Как выбрать полезный сыр

В частности, Розмари Траут, директор Программы кулинарного искусства и пищевых наук в Университете Дрекселя заметила, что люди должны отдавать предпочтение сырам с низким содержанием насыщенных жиров и натрия, но богатым на белок, кальций и пробиотики. Она выделила для издания delish 5 видов сыра, которые должны быть в каждом холодильнике, информирует 24 Канал.

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Моцарелла – нежная классика с пользой

Мягкая моцарелла – не только вкусная, но и питательная. Она содержит 6 граммов белка в каждых 28 граммах, при этом имеет относительно низкое содержание насыщенных жиров и соли. В ее составе – важные для костей кальций, фосфор и цинк. Кроме того, она содержит полезные пробиотики, такие как Lactobacillus casei и Lactobacillus fermentum, которые способствуют здоровому пищеварению.

Козий сыр – легкий для пищеварения

Вкус козьего сыра может казаться специфическим, зато пользы в нем – немало. Он изготовлен из молока, содержащего меньше лактозы, поэтому легче усваивается теми, кто имеет чувствительность к этому ферменту. По словам Траут, жирные кислоты в козьем молоке быстрее расщепляются и менее склонны накапливаться в виде жировых отложений. Диетолог Ким Явиц добавляет: благодаря своим свойствам, этот сыр может обеспечить быстрое ощущение сытости и уменьшить количество калорий, потребленных позже.

Домашний творог – белковый чемпион

Этот нежный продукт давно заслужил репутацию здорового выбора. Всего одна чашка творога содержит до 24 граммов белка, что делает его отличным вариантом для тех, кто стремится нарастить мышечную массу или дольше оставаться сытым. К тому же он богат витаминами группы B, в частности B12. Некоторые бренды также добавляют пробиотики для поддержания иммунитета и улучшения пищеварения.

Пармезан – концентрат вкуса и пользы

В 28 граммах пармезана – аж 10 граммов белка и 335 мг кальция. Из-за низкого содержания лактозы он легче усваивается, чем многие другие твердые сыры из коровьего молока. Однако этот сыр содержит немало натрия, поэтому важно употреблять его умеренно. К счастью, благодаря интенсивному вкусу, большие порции и не нужны.

Швейцарский сыр – полезный суперфуд полезный суперфуд

Благодаря пробиотической бактерии Propionibacterium freudenreichii, швейцарский сыр попал в список суперфудов еще в 2017 году. Исследования показали, что этот микроорганизм может уменьшать воспаление, помогать бороться с инфекциями и даже замедлять старение. Дополнительно он богат витамином B12, кальций и фосфор, которые поддерживают здоровье костей.

Важно. Если коротко – не все сыры одинаковы. Выбирая варианты с удачным сочетанием белка, пробиотиков и минералов, вы можете сделать свой рацион не только вкуснее, но и полезнее.