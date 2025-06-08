Віруси циркулюють влітку

Такі вірусні захворювання, за даними Центру громадського здоров'я МОЗ, фіксуються в Україні щоліта. Торік у теплий сезон зареєстрували понад 2 тисячі випадків ГРВІ, а цього року рівень захворюваності складає 271,6 на 100 тисяч населення, передає 24 Канал. Збудниками є не лише грип типу A та B, а й риновіруси, аденовіруси, ентеровіруси та навіть SARS-CoV-2.

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Сімейна лікарка Анна Бондар пояснила для УП. Життя, що віруси не йдуть у відпустку на літо – вони циркулюють увесь рік. Влітку просто менше шансів підхопити інфекцію через суху погоду та менше скупчень у приміщеннях.

Однак ентеровіруси — клас вірусів, які поширюються саме влітку, — часто вражають не тільки дихальні шляхи, а й шлунково-кишковий тракт. Тож, крім кашлю чи температури, ви можете зіткнутися з нудотою, діареєю або болем у животі.

Симптоми літньої застуди:

Дихальні: кашель, лихоманка, головний біль, нежить, біль у горлі;

Травні: розлад шлунку, нудота, блювання, діарея;

Іноді можуть з'явитись висипи на шкірі.

А це точно не алергія Помітити різницю буває складно. Якщо симптоми наростають і потім зникають – це застуда. Якщо ж залишаються стабільними понад два тижні – можливо, це алергія. Інший маркер – колір слизу: жовтуватий або зелений – на користь застуди, прозорий – частіше про алергію.

Як вберегтися влітку

Варто уникати натовпів у закритих просторах, а також обмежувати використання кондиціонерів. Звісно, часто мийте руки та обробляйте антисептиком. Пийте лише чисту воду та мийте фрукти й овочі. Не купайтесь у забруднених водоймах.

Не варто недооцінювати літню застуду – вона може бути не менш виснажливою, ніж зимова.