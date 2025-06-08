Вирусы циркулируют летом

Такие вирусные заболевания, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, фиксируются в Украине каждое лето. В прошлом году в теплый сезон зарегистрировали более 2 тысяч случаев ОРВИ, а в этом году уровень заболеваемости составляет 271,6 на 100 тысяч населения, передает 24 Канал. Возбудителями являются не только грипп типа A и B, но и риновирусы, аденовирусы, энтеровирусы и даже SARS-CoV-2.

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Семейный врач Анна Бондарь объяснила для УП. Жизнь, что вирусы не уходят в отпуск на лето – они циркулируют весь год. Летом просто меньше шансов подхватить инфекцию из-за сухой погоды и меньше скоплений в помещениях.

Однако энтеровирусы - класс вирусов, которые распространяются именно летом, - часто поражают не только дыхательные пути, но и желудочно-кишечный тракт. Поэтому, кроме кашля или температуры, вы можете столкнуться с тошнотой, диареей или болью в животе.

Симптомы летней простуды:

Дыхательные: кашель, лихорадка, головная боль, насморк, боль в горле;

Пищеварительные: расстройство желудка, тошнота, рвота, диарея;

Иногда могут появиться высыпания на коже.

А это точно не аллергия Заметить разницу бывает сложно. Если симптомы нарастают и затем исчезают – это простуда. Если же остаются стабильными более двух недель – возможно, это аллергия. Другой маркер – цвет слизи: желтоватый или зеленый – в пользу простуды, прозрачный – чаще об аллергии.

Как уберечься летом

Стоит избегать толп в закрытых пространствах, а также ограничивать использование кондиционеров. Конечно, часто мойте руки и обрабатывайте антисептиком. Пейте только чистую воду и мойте фрукты и овощи. Не купайтесь в загрязненных водоемах.

Не стоит недооценивать летнюю простуду – она может быть не менее изнурительной, чем зимняя.