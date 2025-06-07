Алкоголь та ризик раку

Це підтвердило нове масштабне дослідження. Зокрема, встановлено, що навіть незначне споживання алкоголю щодня може підвищувати ризик розвитку раку підшлункової залози, передає 24 Канал.

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Вчені проаналізували дані понад 2,4 мільйонів людей і з'ясували, що:

У жінок, які споживали 15 – 30 грамів алкоголю на день (1 – 2 порції), ризик був на 12% вищий, ніж у тих, хто споживав менше 5 грамів.

У чоловіків, які випивали 30 – 60 грамів і більше, ризик зростав на 15% і 36% відповідно.

Зауважте. Найбільшу загрозу становили пиво та міцний алкоголь, а не вино. При цьому серед учасників з Азії такого зв'язку не виявили.

Руйнівна шкода алкоголю

Алкоголь давно визнано канцерогеном 1-ї групи — він може провокувати рак молочної залози, печінки, стравоходу, товстої кишки. Тепер до цього переліку додався і підшлункова залоза.

Окрім онкології, регулярне вживання алкоголю шкодить печінці, серцево-судинній системі, порушує сон, викликає тривожність і депресію. Алкоголь також знижує імунітет і негативно впливає на когнітивні функції.

Фахівці радять свідомо ставитись до свого здоров'я. Тож, коли наступного разу вам захочеться випити, спробуйте відстежити, що спонукало вас до цього: втома, звичка, стрес? Якщо складно відмовитися самостійно – варто звернутися за підтримкою.