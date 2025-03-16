Вчені довели, що малорухливий спосіб життя безпосередньо пов’язаний із підвищеним ризиком серцевої недостатності, інформує 24 Канал.

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Чим небезпечне сидіння для серця

Підвищує кров’яний тиск

Коли ми довго сидимо, м’язи менше скорочуються, що сповільнює кровообіг. Це призводить до застою крові у нижніх кінцівках, підвищення артеріального тиску та надмірного навантаження на серце.

Згодом лівий шлуночок серця збільшується та потовщується, що підвищує ризик серцевого нападу та серцевої недостатності.

Викликає запалення в організмі

Малорухливий спосіб життя сприяє хронічному запаленню, яке ушкоджує кровоносні судини та сприяє розвитку атеросклерозу – накопичення бляшок в артеріях.

Наслідки: погіршений кровообіг, підвищений ризик інсульту, серцевого нападу та інших серцево-судинних захворювань.

Сприяє розвитку інсулінорезистентності

Фізична активність відіграє ключову роль у регулюванні рівня цукру в крові. Якщо ми рухаємося мало, клітини стають менш чутливими до інсуліну, що може призвести до діабету 2 типу.

Високий рівень цукру негативно впливає на серце – пошкоджує кровоносні судини та серцевий м’яз.

Як знизити ризик серцевої недостатності

Змінивши кілька звичок, можна суттєво покращити стан серця та уникнути небезпечних наслідків.

Регулярно рухайтеся

Навіть короткі активності кожні 30-60 хвилин можуть значно покращити кровообіг. Включіть у свій день:

Прогулянки в офісі чи вдома

Використання сходів замість ліфта

Розтяжку або легкі вправи кожну годину

Дотримуйтеся здорового харчування

Харчування відіграє ключову роль у здоров’ї серця. Додавайте в раціон:

Овочі та фрукти

Пісне м’ясо та рибу

Цільнозернові продукти

Горіхи та насіння

Важливо. Уникайте надмірної кількості солі, цукру та трансжирів, які сприяють розвитку гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

Робіть фізичні вправи

Серце – це м’яз, і йому потрібні регулярні тренування. Спробуйте:

Ходьбу чи біг

Велосипедні прогулянки

Йогу чи стретчинг

Навіть 30 хвилин активності щодня значно знизять ризик серцевих захворювань.

Занадто сидячий спосіб життя – невидимий, але небезпечний ворог серця. Він підвищує тиск, сприяє запаленню та може призвести до серйозних проблем із серцево-судинною системою.

Головне правило – більше рухатися. Прогулянки, легкі вправи та активний спосіб життя допоможуть підтримувати серце здоровим і уникнути небезпечних ускладнень.