Зокрема, це підтвердило дослідження вчених із Данії. Вони наголосили, що особливо негативний вплив має західний тип харчування, що включає велику кількість жирів, цукру та перероблених продуктів при дефіциті овочів, фруктів і риби, інформує 24 Канал.

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Чому дієта матері має значення

Раніше було доведено, що шкідливі звички під час вагітності, такі як куріння чи вживання алкоголю, можуть негативно впливати на розвиток плода. Наразі вчені упевнені, що незбалансоване харчування також є серйозним фактором ризику.

За словами провідного автора дослідження доктора Девіда Хорнера, жінки, які споживають багато жирної та солодкої їжі, збільшують ризик того, що їхня дитина матиме нейропсихічні розлади.

Західний раціон підвищує ризик нейророзладів

Дослідники вивчили харчові звички понад 60 000 пар "мати-дитина" у Данії та США, використовуючи метаболоміку – метод аналізу біохімічних маркерів.

Важливо. Виявлено, що перехід на західний раціон підвищує ризик СДУГ на 66%, а аутизму – на 122%. Водночас, навіть невеликі зміни в раціоні на користь більш здорового харчування можуть суттєво знизити ці ризики.

Перший і другий триместри – критичний період

Дослідження показало, що найбільший вплив нездорове харчування має саме в першому і другому триместрах вагітності.

Професор Мортен Арендт Расмуссен пояснює: "На цьому етапі мозок плода особливо чутливий до поживних речовин, тому будь-які дефіцити або надлишки можуть вплинути на його розвиток".

Чи потрібно переглянути рекомендації для вагітних

У Данії офіційні рекомендації для вагітних орієнтовані на здоровий раціон – з високим вмістом овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і риби. Однак, багато жінок не дотримуються цих норм, вживаючи надмірну кількість цукру та перероблених продуктів.

"Наше дослідження дає вагомі підстави переглянути рекомендації щодо харчування під час вагітності, щоб вони точніше відповідали потребам мозку, що розвивається", – підкреслює доктор Хорнер.

Він додає, що не тільки загальний тип харчування, а й окремі нутрієнти можуть суттєво впливати на формування нервової системи. Визначення цих критичних компонентів допоможе створити більш ефективні профілактичні стратегії.