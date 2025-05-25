Вальтер Лонго, директор Інституту довголіття при Університеті Південної Каліфорнії, стверджує: чіткого часу для останнього прийому їжі немає, повідомляє 24 Канал з посилання на Mirror.

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Коли краще вечеряти

Все залежить від того, коли ви збираєтесь лягати спати. Експерт радить завершувати вечірню трапезу за три години до того, як ви ляжете в ліжко.

Пізня вечеря може погіршити якість сну, а хронічний недосип у середньому віці пов’язаний із ризиком розвитку деменції та порушенням обміну речовин. За спостереженнями Лонго, багато довгожителів, яких він досліджував, завершували прийом їжі приблизно за 12 годин до сніданку. Наприклад, якщо ви спите 8 годин, краще вечеряти за 3 – 4 години до сну, а снідати — або одразу після пробудження, або через годину.

Кому потрібно вечеряти раніше

Гастроентеролог Вілл Булсевич рекомендує людям із кислотним рефлюксом закінчувати їсти щонайменше за чотири години до сну. Дієтологиня Алексіс Супан погоджується з цим, зазначаючи, що пізні перекуси порушують природні циркадні ритми організму.

Вона радить, якщо після вечері сильно хочеться їсти, обирати легкі та корисні продукти – наприклад, овочі на парі або грецький йогурт.

Дієтологиня наголошує, що вночі чутливість до інсуліну знижується, а нічні калорійні перекуси із більшою ймовірністю призведуть до набору зайвої ваги.

Чому ввечері особливо хочеться їсти

Дослідження показують: причина – у біологічних ритмах. За словами біологів, внутрішня циркадна регуляція часто спонукає людину відмовитись від сніданку на користь ситної вечері. Протягом тисячоліть нашим пращурам доводилося накопичувати енергію, тому у вечірній час організм частіше вимагає солодкої, солоної та багатої на вуглеводи їжі.