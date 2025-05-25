Вальтер Лонго, директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии, утверждает: четкого времени для последнего приема пищи нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Когда лучше ужинать

Все зависит от того, когда вы собираетесь ложиться спать. Эксперт советует завершать вечернюю трапезу за три часа до того, как вы ляжете в постель.

Поздний ужин может ухудшить качество сна, а хронический недосып в среднем возрасте связан с риском развития деменции и нарушением обмена веществ. По наблюдениям Лонго, много долгожителей, которых он исследовал, завершали прием пищи примерно за 12 часов до завтрака. Например, если вы спите 8 часов, лучше ужинать за 3 – 4 часа до сна, а завтракать - или сразу после пробуждения, или через час.

Кому нужно ужинать раньше

Гастроэнтеролог Уилл Булсевич рекомендует людям с кислотным рефлюксом заканчивать есть минимум за четыре часа до сна. Диетолог Алексис Супан соглашается с этим, отмечая, что поздние перекусы нарушают естественные циркадные ритмы организма.

Она советует, если после ужина сильно хочется есть, выбирать легкие и полезные продукты – например, овощи на пару или греческий йогурт.

Диетолог отмечает, что ночью чувствительность к инсулину снижается, а ночные калорийные перекусы с большей вероятностью приведут к набору лишнего веса.

Почему вечером особенно хочется есть

Исследования показывают: причина – в биологических ритмах. По словам биологов, внутренняя циркадная регуляция часто побуждает человека отказаться от завтрака в пользу сытного ужина. В течение тысячелетий нашим предкам приходилось накапливать энергию, поэтому в вечернее время организм чаще требует сладкой, соленой и богатой углеводами пищи.