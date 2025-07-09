Останнім часом саме хліб на заквасці вважають корисним, а ось білий хліб – усе частіше залишають на полицях. 24 Канал з посиланням на ВВС розповідає, як хліб впливає на здоров'я, рівень цукру, мікробіом кишківника та ситість.
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Хліб на заквасці – який це
Це хліб, який піднімається завдяки природній заквасці – суміші борошна, води з підкисленими бактеріями та дріжджами. Тривале бродіння надає йому кислуватий смак, помітну структуру з дірками, та покращує збереження.
Переваги для здоров'я
- Краще засвоєння нутрієнтів
Закваска активує ферменти, що руйнують фитати – вони зменшують витяг мінералів. Завдяки цьому організм легше засвоює вітаміни та мікроелементи.
- Регулює рівень цукру
Ферментація та клітковина знижують глікемічний індекс: рівень глюкози після їжі підіймається повільніше.
- Здоров’я кишківника
Незважаючи на те, що більшість живих бактерій зносяться під час випікання, залишки клітковини і поліфеноли живлять корисні мікроорганізми кишківника.
- Покращує травлення
Тривале бродіння розщеплює частину білків, включно з глютеном, що полегшує перетравлення та підходить чутливим людям.
- Ситність та захист серця
Більш високий вміст волокон і підтримка діяльності мікробіома можуть зменшувати серцево-судинні ризики.
Чи корисний білий хліб
Білий хліб зроблений із рафінованої муки – без оболонок і зародків, а отже має прості вуглеводи, які швидко підвищують рівень цукру та сприяють коливанням енергії.
Також у ньому дійсно менше нутрієнтів, адже в процесі виробництва білого борошна знищуються майже всі природні вітаміни й олії; інколи їх повертають штучно (наприклад, залізо, вітаміни B), але це лише частково компенсує втрати.
То, який хліб обрати
Безпечно і корисно – хліб на заквасці (особливо з цільнозернової або житньої муки) завдяки ферментації та меншому впливу на цукор крові. Та якщо обирайте дешевший і доступніший варіант – білий хліб. Але при частому споживанні через обробку та штучні добавки білий хліб все ж – шкідливий.