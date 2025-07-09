В последнее время именно хлеб на закваске считают полезным, а вот белый хлеб – все чаще оставляют на полках. 24 Канал со ссылкой на ВВС рассказывает, как хлеб влияет на здоровье, уровень сахара, микробиом кишечника и сытость.

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Хлеб на закваске – какой это

Это хлеб, который поднимается благодаря естественной закваске – смеси муки, воды с подкисленными бактериями и дрожжами. Длительное брожение придает ему кисловатый вкус, заметную структуру с дырками, и улучшает сохранность.

Преимущества для здоровья

Лучшее усвоение нутриентов

Закваска активирует ферменты, разрушающие фитаты – они уменьшают извлечение минералов. Благодаря этому организм легче усваивает витамины и микроэлементы.

Регулирует уровень сахара

Ферментация и клетчатка снижают гликемический индекс: уровень глюкозы после еды поднимается медленнее.

Здоровье кишечника

Несмотря на то, что большинство живых бактерий сносятся во время выпекания, остатки клетчатки и полифенолы питают полезные микроорганизмы кишечника.

Улучшает пищеварение

Длительное брожение расщепляет часть белков, включая глютен, что облегчает переваривание и подходит чувствительным людям.

Сытность и защита сердца

Более высокое содержание волокон и поддержка деятельности микробиома могут уменьшать сердечно-сосудистые риски.

Полезен ли белый хлеб

Белый хлеб сделан из рафинированной муки – без оболочек и зародышей, а значит имеет простые углеводы, которые быстро повышают уровень сахара и способствуют колебаниям энергии.

Также в нем действительно меньше нутриентов, ведь в процессе производства белой муки уничтожаются почти все природные витамины и масла; иногда их возвращают искусственно (например, железо, витамины B), но это лишь частично компенсирует потери.