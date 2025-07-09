В последнее время именно хлеб на закваске считают полезным, а вот белый хлеб – все чаще оставляют на полках. 24 Канал со ссылкой на ВВС рассказывает, как хлеб влияет на здоровье, уровень сахара, микробиом кишечника и сытость.
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Хлеб на закваске – какой это
Это хлеб, который поднимается благодаря естественной закваске – смеси муки, воды с подкисленными бактериями и дрожжами. Длительное брожение придает ему кисловатый вкус, заметную структуру с дырками, и улучшает сохранность.
Преимущества для здоровья
- Лучшее усвоение нутриентов
Закваска активирует ферменты, разрушающие фитаты – они уменьшают извлечение минералов. Благодаря этому организм легче усваивает витамины и микроэлементы.
- Регулирует уровень сахара
Ферментация и клетчатка снижают гликемический индекс: уровень глюкозы после еды поднимается медленнее.
- Здоровье кишечника
Несмотря на то, что большинство живых бактерий сносятся во время выпекания, остатки клетчатки и полифенолы питают полезные микроорганизмы кишечника.
- Улучшает пищеварение
Длительное брожение расщепляет часть белков, включая глютен, что облегчает переваривание и подходит чувствительным людям.
- Сытность и защита сердца
Более высокое содержание волокон и поддержка деятельности микробиома могут уменьшать сердечно-сосудистые риски.
Полезен ли белый хлеб
Белый хлеб сделан из рафинированной муки – без оболочек и зародышей, а значит имеет простые углеводы, которые быстро повышают уровень сахара и способствуют колебаниям энергии.
Также в нем действительно меньше нутриентов, ведь в процессе производства белой муки уничтожаются почти все природные витамины и масла; иногда их возвращают искусственно (например, железо, витамины B), но это лишь частично компенсирует потери.
Так, какой хлеб выбрать
Безопасно и полезно – хлеб на закваске (особенно из цельнозерновой или ржаной муки) благодаря ферментации и меньшему влиянию на сахар крови. И если выбирайте более дешевый и доступный вариант – белый хлеб. Но при частом потреблении из-за обработки и искусственных добавок белый хлеб все же – вреден.