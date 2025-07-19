Чому виникають набряки?

Навіть у повністю здорових людей час від часу можуть з'являтися набряки. Наприклад, якщо довго сидіти або залишатися в одній позі без руху, ноги можуть почати набрякати, пише 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

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Набряклість часто з'являється після надмірного вживання солоної їжі, адже сіль затримує воду в організмі. Нерідкісні такі прояви й у жінок – під час вагітності або в передменструальний період.

Однак іноді затримка рідини є сигналом про проблеми зі здоров'ям або побічним ефектом прийнятих ліків. У такому випадку є сенс взяти до уваги інші симптоми та обговорити їх зі своїм лікарем.

У людей, як і в інших теплокровних тварин, діє система терморегуляції. Вона підтримує оптимальну температуру тіла та захищає від перегріву.

Коли стовпчик термометра підіймається, організм вмикає цілий комплекс захисних реакцій: посилюється потовиділення, щоб охолоджувати шкіру, та розширюються кровоносні судини, підвищуючи віддачу тепла у зовнішнє середовище. Це допомагає уникнути теплового удару – небезпечного стану, коли організм не може ефективно знижувати свою температуру.

Чому в спеку виникають набряки?

Спекотна погода часто стає причиною набряків, особливо на ногах. Це пов'язано з дією гравітації: рідина накопичується в нижніх відділах тіла. Під впливом тепла дрібні судини розширюються, тиск у них зростає, і частина рідини виходить із судин у навколишні тканини, викликаючи набряклість.

Плюс, у спеку з потом ми втрачаємо не тільки воду, а й важливі електроліти – натрій, калій, кальцій та магній. Організм, щоб не допустити зневоднення, починає утримувати вологу в тканинах, що додатково сприяє утворенню набряків.

Як побороти набряки?

На щастя, набряки, пов'язані зі спекою, зазвичай минають самі по собі і не вимагають серйозного втручання. Проте, є кілька способів допомогти організму:

Пийте більше води, ніж зазвичай – влітку потреба в рідині зростає. Уникайте алкоголю, солодких та кофеїновмісних напоїв, які можуть сприяти зневодненню. Намагайтеся перебувати в прохолодних приміщеннях та уникати перегріву. Надавайте перевагу легкій їжі: овочі, фрукти, салати. Носіть світлий та вільний одяг з натуральних тканин. Не забувайте про головний убір та сонцезахисний крем при виході на вулицю. Мінімізуйте фізичні навантаження на відкритому повітрі у найспекотніший час доби.

Коли потрібно звернутися до лікаря через набряки?

У певних ситуаціях зволікання є небезпечним. Терміново зверніться за медичною допомогою, якщо:

Набряк з'являється тільки на одній нозі;

Набряклість швидко зростає або супроводжується незвичайними відчуттями (біль, печіння, почервоніння);

З'являються інші тривожні симптоми – задишка, відчуття тиску в грудях, підвищення температури.

Якщо ви не впевнені, що набряки – це нешкідливе явище, обов'язково проконсультуйтеся з фахівцем. Тільки лікар зможе визначити, чи потребує ситуація термінового втручання або достатньо планової консультації.

Набряки в спекотну погоду – це часто результат природних процесів терморегуляції та втрати рідини. У більшості випадків вони не є небезпечними і проходять самі. Але при появі підозрілих симптомів або загальному погіршенні самопочуття не відкладайте візит до лікаря.