Без термінової допомоги смертність від сонячного удару сягає 80%. І всупереч популярній думці, він не виникає виключно через відсутність головного убору, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Як розвивається сонячний удар?

Сонячний удар – частина групи теплових уражень, причиною яких є збій внутрішньої системи охолодження організму. У нормі людина втрачає тепло через потовиділення, але якщо перебування на спеці занадто тривале або температура навколишнього середовища надзвичайно висока, природні механізми регулювання можуть не впоратися. Тоді температура тіла виходить з-під контролю, що призводить до важких наслідків.

Сонячний удар – це, по суті, різновид теплового удару. Він розвивається через тривалий вплив високих температур, заняття спортом або фізичну працю в спеку. Спочатку виникає теплове виснаження – легша форма перегріву, але якщо не вжити заходів, воно може перейти в небезпечний для життя тепловий удар.

Ознаки теплового виснаження

На стадії виснаження через інтенсивне потовиділення організм втрачає багато рідини та електролітів, об'єм циркулюючої крові зменшується. Це може проявлятися як:

підйом температури до 38 градусів за Цельсієм;

запаморочення;

нудота;

головний біль;

сильне потовиділення;

бліда шкіра;

м'язові болі;

прискорене дихання та пульс.

Якщо помічені такі симптоми, людині терміново потрібно допомогти: відвести в тінь або прохолодне приміщення, дати пиття, охолодити шкіру вологою тканиною або прикласти лід.

Які симптоми теплового удару

Якщо за пів години стан не покращується, є ризик переходу в тепловий удар – привід негайно викликати швидку за таких симптомів:

температури вище 40 градусів за Цельсієм;

відсутність потовиділення;

сплутана свідомість;

судоми;

задишка, прискорене дихання;

втрата свідомості.

У цій ситуації домашні засоби вже не допоможуть. Поки чекаєте швидку, охолоджуйте постраждалого всіма доступними способами: прохолодний душ, мокрі рушники, обливання водою.

Навіщо все ж таки потрібен капелюх?

Чи достатньо просто надіти капелюх, щоб захиститися від сонячного удару? Не зовсім. Перегрів можливий і в головному уборі, особливо якщо він із щільних, теплих матеріалів. Головне правило – уникати загального перегріву тіла. Для цього:

носіть легкий світлий одяг;

пийте більше рідини, переважно мінеральну воду та напої з електролітами;

намагайтеся не виходити на вулицю з 11 до 15 години;

використовуйте кондиціонери та затемнюйте вікна в приміщенні;

не займайтеся спортом у спеку;

частіше відпочивайте в тіні, якщо змушені працювати на вулиці;

не залишайте в машині тварин та дітей.

Широкополий капелюх корисний для захисту голови від перегріву та обличчя від сонячного опіку. Якщо шкіра отримує опіки, її здатність до терморегуляції знижується, так що крем з SPF і головний убір – ваші помічники в спеку.

Головний біль без капелюха – міф чи реальність?

Багато хто скаржиться, що без головного убору на сонці "пече в голову". Хоча цей феномен не отримав офіційної наукової назви, його існування не заперечується. Волосся (особливо темне) поглинає більше тепла, і темноволосі в зоні ризику. Цікаво, що у тварин з густим хутром колір не відіграє особливої ролі – щільний шар шерсті працює як теплоізоляція.

Часто в спеку у людей болить голова. Фахівці поки не довели прямого зв'язку між відсутністю капелюха та головним болем: частіше винні зневоднення та порушення сну, які влітку зустрічаються частіше.

Якщо без капелюха на сонці відчуваєте дискомфорт – надягайте його. Але головне – стежте за водним балансом, не засмагайте довго під прямими променями та захищайте шкіру.