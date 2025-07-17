Без термінової допомоги смертність від сонячного удару сягає 80%. І всупереч популярній думці, він не виникає виключно через відсутність головного убору, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.
Також на тему Аномальна спека: як вижити, коли термометр зашкалює
Як розвивається сонячний удар?
Сонячний удар – частина групи теплових уражень, причиною яких є збій внутрішньої системи охолодження організму. У нормі людина втрачає тепло через потовиділення, але якщо перебування на спеці занадто тривале або температура навколишнього середовища надзвичайно висока, природні механізми регулювання можуть не впоратися. Тоді температура тіла виходить з-під контролю, що призводить до важких наслідків.
Сонячний удар – це, по суті, різновид теплового удару. Він розвивається через тривалий вплив високих температур, заняття спортом або фізичну працю в спеку. Спочатку виникає теплове виснаження – легша форма перегріву, але якщо не вжити заходів, воно може перейти в небезпечний для життя тепловий удар.
Ознаки теплового виснаження
На стадії виснаження через інтенсивне потовиділення організм втрачає багато рідини та електролітів, об'єм циркулюючої крові зменшується. Це може проявлятися як:
- підйом температури до 38 градусів за Цельсієм;
- запаморочення;
- нудота;
- головний біль;
- сильне потовиділення;
- бліда шкіра;
- м'язові болі;
- прискорене дихання та пульс.
Якщо помічені такі симптоми, людині терміново потрібно допомогти: відвести в тінь або прохолодне приміщення, дати пиття, охолодити шкіру вологою тканиною або прикласти лід.
Які симптоми теплового удару
Якщо за пів години стан не покращується, є ризик переходу в тепловий удар – привід негайно викликати швидку за таких симптомів:
- температури вище 40 градусів за Цельсієм;
- відсутність потовиділення;
- сплутана свідомість;
- судоми;
- задишка, прискорене дихання;
- втрата свідомості.
У цій ситуації домашні засоби вже не допоможуть. Поки чекаєте швидку, охолоджуйте постраждалого всіма доступними способами: прохолодний душ, мокрі рушники, обливання водою.
Навіщо все ж таки потрібен капелюх?
Чи достатньо просто надіти капелюх, щоб захиститися від сонячного удару? Не зовсім. Перегрів можливий і в головному уборі, особливо якщо він із щільних, теплих матеріалів. Головне правило – уникати загального перегріву тіла. Для цього:
- носіть легкий світлий одяг;
- пийте більше рідини, переважно мінеральну воду та напої з електролітами;
- намагайтеся не виходити на вулицю з 11 до 15 години;
- використовуйте кондиціонери та затемнюйте вікна в приміщенні;
- не займайтеся спортом у спеку;
- частіше відпочивайте в тіні, якщо змушені працювати на вулиці;
- не залишайте в машині тварин та дітей.
Широкополий капелюх корисний для захисту голови від перегріву та обличчя від сонячного опіку. Якщо шкіра отримує опіки, її здатність до терморегуляції знижується, так що крем з SPF і головний убір – ваші помічники в спеку.
Головний біль без капелюха – міф чи реальність?
Багато хто скаржиться, що без головного убору на сонці "пече в голову". Хоча цей феномен не отримав офіційної наукової назви, його існування не заперечується. Волосся (особливо темне) поглинає більше тепла, і темноволосі в зоні ризику. Цікаво, що у тварин з густим хутром колір не відіграє особливої ролі – щільний шар шерсті працює як теплоізоляція.
Часто в спеку у людей болить голова. Фахівці поки не довели прямого зв'язку між відсутністю капелюха та головним болем: частіше винні зневоднення та порушення сну, які влітку зустрічаються частіше.
Якщо без капелюха на сонці відчуваєте дискомфорт – надягайте його. Але головне – стежте за водним балансом, не засмагайте довго під прямими променями та захищайте шкіру.