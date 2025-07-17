Без срочной помощи смертность от солнечного удара достигает 80%. И вопреки популярному мнению, он не возникает исключительно из-за отсутствия головного убора, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Как развивается солнечный удар?
Солнечный удар – часть группы тепловых поражений, причиной которых является сбой внутренней системы охлаждения организма. В норме человек теряет тепло через потоотделение, но если пребывание на жаре слишком длительное или температура окружающей среды чрезвычайно высокая, естественные механизмы регулирования могут не справиться. Тогда температура тела выходит из-под контроля, что приводит к тяжелым последствиям.
Солнечный удар – это, по сути, разновидность теплового удара. Он развивается из-за длительного воздействия высоких температур, занятия спортом или физического труда в жару. Сначала возникает тепловое истощение – более легкая форма перегрева, но если не принять меры, оно может перейти в опасный для жизни тепловой удар.
Признаки теплового истощения
На стадии истощения из-за интенсивного потоотделения организм теряет много жидкости и электролитов, объем циркулирующей крови уменьшается. Это может проявляться как:
- подъем температуры до 38 градусов по Цельсию;
- головокружение;
- тошнота;
- головная боль;
- сильное потоотделение;
- бледная кожа;
- мышечные боли;
- учащенное дыхание и пульс.
Если замечены такие симптомы, человеку срочно нужно помочь: отвести в тень или прохладное помещение, дать питье, охладить кожу влажной тканью или приложить лед.
Какие симптомы теплового удара
Если за полчаса состояние не улучшается, есть риск перехода в тепловой удар – повод немедленно вызвать скорую при таких симптомах:
- температуры выше 40 градусов по Цельсию;
- отсутствие потоотделения;
- спутанное сознание;
- судороги;
- одышка, учащенное дыхание;
- потеря сознания.
В этой ситуации домашние средства уже не помогут. Пока ждете скорую, охлаждайте пострадавшего всеми доступными способами: прохладный душ, мокрые полотенца, обливание водой.
Зачем все же нужна шляпа?
Достаточно ли просто надеть шляпу, чтобы защититься от солнечного удара? Не совсем. Перегрев возможен и в головном уборе, особенно если он из плотных, теплых материалов. Главное правило – избегать общего перегрева тела. Для этого:
- носите легкую светлую одежду;
- пейте больше жидкости, преимущественно минеральную воду и напитки с электролитами;
- старайтесь не выходить на улицу с 11 до 15 часов;
- используйте кондиционеры и затемняйте окна в помещении;
- не занимайтесь спортом в жару;
- чаще отдыхайте в тени, если вынуждены работать на улице;
- не оставляйте в машине животных и детей.
Широкополая шляпа полезна для защиты головы от перегрева и лица от солнечного ожога. Если кожа получает ожоги, ее способность к терморегуляции снижается, так что крем с SPF и головной убор – ваши помощники в жару.
Головная боль без шляпы – миф или реальность?
Многие жалуются, что без головного убора на солнце "печет в голову". Хотя этот феномен не получил официального научного названия, его существование не отрицается. Волосы (особенно темные) поглощают больше тепла, и темноволосые в зоне риска. Интересно, что у животных с густым мехом цвет не играет особой роли – плотный слой шерсти работает как теплоизоляция.
Часто в жару у людей болит голова. Специалисты пока не доказали прямой связи между отсутствием шляпы и головной болью: чаще виноваты обезвоживание и нарушение сна, которые летом встречаются чаще.
Если без шляпы на солнце чувствуете дискомфорт – надевайте ее. Но главное – следите за водным балансом, не загорайте долго под прямыми лучами и защищайте кожу.