Почему возникают отеки?

Даже у полностью здоровых людей время от времени могут появляться отеки. Например, если долго сидеть или оставаться в одной позе без движения, ноги могут начать отекать, пишет 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Отечность часто появляется после чрезмерного употребления соленой пищи, ведь соль задерживает воду в организме. Нередки такие проявления и у женщин – во время беременности или в предменструальный период.

Однако иногда задержка жидкости является сигналом о проблемах со здоровьем или побочным эффектом принимаемых лекарств. В таком случае есть смысл принять во внимание другие симптомы и обсудить их со своим врачом.

У людей, как и у других теплокровных животных, действует система терморегуляции. Она поддерживает оптимальную температуру тела и защищает от перегрева.

Когда столбик термометра поднимается, организм включает целый комплекс защитных реакций: усиливается потоотделение, чтобы охлаждать кожу, и расширяются кровеносные сосуды, повышая отдачу тепла во внешнюю среду. Это помогает избежать теплового удара – опасного состояния, когда организм не может эффективно снижать свою температуру.

Почему в жару возникают отеки?

Жаркая погода часто становится причиной отеков, особенно на ногах. Это связано с действием гравитации: жидкость скапливается в нижних отделах тела. Под воздействием тепла мелкие сосуды расширяются, давление в них возрастает, и часть жидкости выходит из сосудов в окружающие ткани, вызывая отечность.

Плюс, в жару с потом мы теряем не только воду, но и важные электролиты – натрий, калий, кальций и магний. Организм, чтобы не допустить обезвоживания, начинает удерживать влагу в тканях, что дополнительно способствует образованию отеков.

Как побороть отеки?

К счастью, отеки, связанные с жарой, обычно проходят сами по себе и не требуют серьезного вмешательства. Однако, есть несколько способов помочь организму:

Пейте больше воды, чем обычно – летом потребность в жидкости возрастает. Избегайте алкоголя, сладких и кофеиносодержащих напитков, которые могут способствовать обезвоживанию. Старайтесь находиться в прохладных помещениях и избегать перегрева. Отдавайте предпочтение легкой пище: овощи, фрукты, салаты. Носите светлую и свободную одежду из натуральных тканей. Не забывайте о головном уборе и солнцезащитном креме при выходе на улицу. Минимизируйте физические нагрузки на открытом воздухе в самое жаркое время суток.

Когда нужно обратиться к врачу из-за отеков?

В определенных ситуациях промедление опасно. Срочно обратитесь за медицинской помощью, если:

Отек появляется только на одной ноге;

Отечность быстро растет или сопровождается необычными ощущениями (боль, жжение, покраснение);

Появляются другие тревожные симптомы – одышка, ощущение давления в груди, повышение температуры.

Если вы не уверены, что отеки – это безвредное явление, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Только врач сможет определить, требует ли ситуация срочного вмешательства или достаточно плановой консультации.

Отеки в жаркую погоду – это часто результат естественных процессов терморегуляции и потери жидкости. В большинстве случаев они не опасны и проходят сами. Но при появлении подозрительных симптомов или общем ухудшении самочувствия не откладывайте визит к врачу.