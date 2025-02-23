Про це розповідає 24 Канал з посиланням на дослідження. Відразу зауважимо, що м'ясо є цінним джерелом білка, заліза та вітамінів, але його надмірне споживання може спричиняти ризики для здоров'я.

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М'ясо – це продукт тваринного походження, який отримують із м'язових тканин та деяких органів (печінка, серце). Його поділяють на червоне (яловичина, свинина, баранина) та біле (курка, індичка).

Крім білка, м'ясо містить важливі мінерали та вітаміни:

Залізо – необхідне для вироблення гемоглобіну, що транспортує кисень в організмі.

Цинк – зміцнює імунну систему, сприяє загоєнню ран і підтримує здоров'я органів чуття.

Вітаміни групи B – відіграють ключову роль у виробленні енергії та кровотворенні.

Ризики пов'язані з надмірним вживанням м'яса

Надмірне споживання червоного та переробленого м'яса може негативно позначитися на здоров'ї. Дослідження пов'язують його надлишок із підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку (колоректального, молочної залози, простати).

Інші можливі наслідки:

Високий вміст насичених жирів у деяких видах м'яса може підвищувати рівень холестерину та сприяти серцево-судинним захворюванням.

Червоне м'ясо накопичує більше забруднювальних речовин, особливо в жировій тканині.

Виробництво м'яса залишає значний екологічний слід, споживаючи багато ресурсів.

Скільки м'яса можна їсти Добова норма білка для дорослої людини становить 0,8 г на 1 кг маси тіла. З віком ця потреба може зростати до 1,2 г/кг для підтримки м'язової маси. Оптимальний раціон повинен містити 10-35% білка від загальної кількості калорій. Важливо поєднувати м'ясо з іншими продуктами, багатими на клітковину та фітохімічні речовини.

Яке м'ясо обирати

Для здорового харчування слід віддавати перевагу пісним видам м'яса, які містять менше насичених жирів.

Найкращі варіанти:

Яловичина – філе, лопаткова частина, фарш із вмістом пісного м'яса понад 90%.

Свинина – вирізка, корейка, окіст.

Птах – куряча грудка без шкіри, філе індички.

Нежирні м'ясні делікатеси – шинка, ростбіф, індичка.

М'ясо, яке варто обмежити:

Жирні частини яловичини, свинини, баранини.

Фарш із жирністю понад 15%.

Качка та інші жирні види птиці.

Перероблене м'ясо (ковбаси, сосиски, бекон).

Тож, оптимальним варіантом є вибір пісних сортів м'яса та помірне вживання, поєднане з іншими джерелами білка.