Про це свідчить нове 12-тижневе дослідження, участь у якому взяли добровольці із переддіабетом. І хоч дослідження було невеликим і короткостроковим, воно досить перспективне. Попередні результати представили на конференції NUTRITION 2025 Американського товариства харчування в Орландо. Виснововки поки не опубліковані, передає 24 Канал з посиланням на Medical News Today.

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Предіабет та харчування

Переддіабет – це стан, коли рівень глюкози в крові вище норми, але ще не досягає меж для встановлення діагнозу "діабет 2 типу". Якщо вчасно відреагувати, переддіабет можна повернути назад.

Оскільки харчування відіграє ключову роль у розвитку діабету, науковці все частіше досліджують, які конкретні зміни у раціоні можуть допомогти.

Як проводили дослідження

В експерименті взяли участь 72 людини з переддіабетом, яких розподілили на три групи, кожна з яких щодня впродовж 12 тижнів споживала по 1 склянці одного з продуктів: білого рису, нуту або чорних бобів.

На початку дослідження, через 6 і 12 тижнів в учасників брали кров для оцінки таких показників:

Холестерин ЛПВЩ (HDL) – "хороший" холестерин;

Холестерин ЛПНЩ (LDL) – "поганий" холестерин;

C-реактивний білок і інтерлейкін-6 (IL-6) — маркери запалення;

Глюкоза крові та обмін цукру.

Що виявили вчені

У групі, яка споживала нут, через 12 тижнів спостерігалося суттєве зниження загального холестерину. Тоді як учасники, які їли чорні боби, мали нижчий рівень запального маркера IL-6.

Група з білим рисом несподівано також показала зниження рівня "поганого" холестерину, хоча причина цього поки незрозуміла. Однак змін у метаболізмі глюкози не зафіксували в жодній із груп.

Вчені наголосили, що важливо продовжувати роботу, зокрема, вивчати взаємозв'язок між харчуванням, метаболічним здоров'ям і мікробіомом кишечника.