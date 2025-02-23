Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование. Сразу заметим, что мясо является ценным источником белка, железа и витаминов, но его чрезмерное потребление может вызвать риски для здоровья.
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Мясо – это продукт животного происхождения, который получают из мышечных тканей и некоторых органов (печень, сердце). Его разделяют на красное (говядина, свинина, баранина) и белое (курица, индейка).
Кроме белка, мясо содержит важные минералы и витамины:
- Железо – необходимо для выработки гемоглобина, транспортирующего кислород в организме.
- Цинк – укрепляет иммунную систему, способствует заживлению ран и поддерживает здоровье органов чувств.
- Витамины группы B – играют ключевую роль в выработке энергии и кроветворении.
Риски, связанные с чрезмерным употреблением мяса
Чрезмерное потребление красного и переработанного мяса может негативно сказаться на здоровье. Исследования связывают его избыток с повышенным риском развития некоторых видов рака (колоректального, молочной железы, простаты).
Другие возможные последствия:
- Высокое содержание насыщенных жиров в некоторых видах мяса может повышать уровень холестерина и способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям.
- Красное мясо накапливает больше загрязняющих веществ, особенно в жировой ткани.
- Производство мяса оставляет значительный экологический след, потребляя много ресурсов.
Сколько мяса можно естьСуточная норма белка для взрослого человека составляет 0,8 г на 1 кг массы тела. С возрастом эта потребность может возрастать до 1,2 г/кг для поддержания мышечной массы. Оптимальный рацион должен содержать 10-35% белка от общего количества калорий. Важно сочетать мясо с другими продуктами, богатыми клетчаткой и фитохимическими веществами.
Какое мясо выбирать
Для здорового питания следует отдавать предпочтение постным видам мяса, которые содержат меньше насыщенных жиров.
Лучшие варианты:
- Говядина – филе, лопаточная часть, фарш с содержанием постного мяса более 90%.
- Свинина – вырезка, корейка, окорок.
- Птица – куриная грудка без кожи, филе индейки.
- Нежирные мясные деликатесы – ветчина, ростбиф, индейка.
Мясо, которое стоит ограничить:
- Жирные части говядины, свинины, баранины.
- Фарш с жирностью более 15%.
- Утка и другие жирные виды птицы.
- Переработанное мясо (колбасы, сосиски, бекон).
Поэтому, оптимальным вариантом является выбор постных сортов мяса и умеренное употребление, в сочетании с другими источниками белка.