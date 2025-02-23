Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование. Сразу заметим, что мясо является ценным источником белка, железа и витаминов, но его чрезмерное потребление может вызвать риски для здоровья.

Смотрите также Не кофе и не зеленый чай: новый напиток, который поможет вам похудеть и оставаться бодрым

Мясо – это продукт животного происхождения, который получают из мышечных тканей и некоторых органов (печень, сердце). Его разделяют на красное (говядина, свинина, баранина) и белое (курица, индейка).

Кроме белка, мясо содержит важные минералы и витамины:

Железо – необходимо для выработки гемоглобина, транспортирующего кислород в организме.

Цинк – укрепляет иммунную систему, способствует заживлению ран и поддерживает здоровье органов чувств.

Витамины группы B – играют ключевую роль в выработке энергии и кроветворении.

Риски, связанные с чрезмерным употреблением мяса

Чрезмерное потребление красного и переработанного мяса может негативно сказаться на здоровье. Исследования связывают его избыток с повышенным риском развития некоторых видов рака (колоректального, молочной железы, простаты).

Другие возможные последствия:

Высокое содержание насыщенных жиров в некоторых видах мяса может повышать уровень холестерина и способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям.

Красное мясо накапливает больше загрязняющих веществ, особенно в жировой ткани.

Производство мяса оставляет значительный экологический след, потребляя много ресурсов.

Сколько мяса можно есть Суточная норма белка для взрослого человека составляет 0,8 г на 1 кг массы тела. С возрастом эта потребность может возрастать до 1,2 г/кг для поддержания мышечной массы. Оптимальный рацион должен содержать 10-35% белка от общего количества калорий. Важно сочетать мясо с другими продуктами, богатыми клетчаткой и фитохимическими веществами.

Какое мясо выбирать

Для здорового питания следует отдавать предпочтение постным видам мяса, которые содержат меньше насыщенных жиров.

Лучшие варианты:

Говядина – филе, лопаточная часть, фарш с содержанием постного мяса более 90%.

Свинина – вырезка, корейка, окорок.

Птица – куриная грудка без кожи, филе индейки.

Нежирные мясные деликатесы – ветчина, ростбиф, индейка.

Мясо, которое стоит ограничить:

Жирные части говядины, свинины, баранины.

Фарш с жирностью более 15%.

Утка и другие жирные виды птицы.

Переработанное мясо (колбасы, сосиски, бекон).

Поэтому, оптимальным вариантом является выбор постных сортов мяса и умеренное употребление, в сочетании с другими источниками белка.