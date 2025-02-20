Ученые обнаружили, что йерба мате может играть роль в регулировании уровня сахара в крови и поддержании здорового метаболизма. Исследование, опубликовано в журнале Nutrients, показало, что активные соединения этого напитка влияют на гормоны инкретины, в частности GLP-1 и GIP, которые контролируют аппетит и уровень инсулина, информирует 24 Канал.

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Что такое йерба мате

Йерба мате – традиционный напиток из Южной Америки, который готовят из высушенных листьев падуба парагвайского (Ilex paraguariensis). Он сочетает в себе свойства кофе и зеленого чая, придавая энергию и способствуя концентрации. Напиток содержит натуральный кофеин, антиоксиданты и витамины, что делает его популярным среди сторонников здорового образа жизни.

Подробнее о пользе чая

Эксперименты на животных доказали, что регулярное употребление йерба мате повышает уровень GLP-1, что способствует ощущению сытости и стабилизации уровня глюкозы. Однако сам напиток напрямую не стимулировал выработку этого гормона – эффект достигался через феруловую кислоту, которая расщепляется в кишечнике под воздействием кишечных бактерий.

Помогает ли йерба мате контролировать вес

Хотя результаты исследований выглядят многообещающими, пока рано делать окончательные выводы относительно эффективности йерба мате для похудения. В 2019 году в журнале Nutrition Journal было опубликовано исследование, в котором участвовали 142 человека.

Испытуемые, которые ежедневно употребляли йерба мате, имели более высокий уровень антиоксидантного фермента PON-1 и "хорошего" холестерина (ЛПВП) по сравнению с теми, кто пил зеленый или яблочный чай.

Йерба мате также может поддерживать обмен веществ и помогать расщеплять жиры, однако его нельзя рассматривать как "волшебное" средство для похудения. Долговременные результаты достигаются только при условии сбалансированного питания и физической активности.