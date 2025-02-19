Эти нововведения охватывают одиннадцать протоколов, которые являются обязательными к применению, сообщает Министерство здравоохранения, передает 24 Канал.

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Новые протоколы Минздрава

В новые протоколы включены рекомендации по:

лечения боли, тревоги и делирия; вентилятор-ассоциированной пневмонии; взрывных и акустических травм уха, потери слуха; утопления; обеспечения проходимости дыхательных путей при травмах; проведение искусственной вентиляции легких; выполнение визуальных исследований во фронтовых условиях; использование реанимационной баллонной окклюзии аорты при геморрагическом шоке; контроля повреждений во время реанимационных мероприятий; первичной помощи при травмах глаза; лечение травм мочеполовой системы.

Почему нужны клинические протоколы

Сергей Дубров, первый заместитель министра здравоохранения, в интервью для "УП. Жизнь" объяснил, что эти протоколы помогают медикам быстро, правильно и эффективно оказывать помощь пострадавшим как среди военных, так и гражданских.

Как создаются клинические протоколы

В Минздраве заявили, что протоколы базируются на переводе Системы Joint Trauma (JTS), которая ориентирована на уменьшение уровня смертности и увеличение шансов на выживание пациентов с травмами в условиях военного времени. Рекомендации, разработаны JTS, считаются эталоном для государств, входящих в состав НАТО.

Перевод клинических протоколов на украинский язык осуществила организация Global Medical Knowledge Alliance (GMKA). После этого они были открыты для общественного обсуждения и доработаны мультидисциплинарной командой экспертов, в которую вошли представители различных медицинских специализаций, включая боевых медиков.

Как и когда используются клинические протоколы

Протоколы боевых травм должны применяться на разных этапах оказания помощи, с акцентом на госпитальный уровень.

В зоне боевых действий после травмирования пациента эвакуируют в стабилизационный пункт, где оказывается промежуточная помощь, а после этого – в более специализированное учреждение для дальнейшего лечения. Протоколы охватывают весь процесс помощи, от начального этапа до специализированного,

– подчеркнул Дубров.

Также он отметил, что в случае жалоб на работу врача клинико-экспертные комиссии могут проверять соблюдение протоколов. Если выявлены нарушения, это может стать базой для дальнейших решений следственных органов или суда.